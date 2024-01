Caputo y Posse se reunieron con la delegación del FMI: cuál es el objetivo del Gobierno de Milei

Durante una hora y media se reunieron el ministro de Economía Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse con la comitiva del FMI en busca de negociar las condiciones y reflotar el acuerdo de facilidades extendidas que se encuentra virtualmente caído por incumplimientos.

El ministro de Economía y el jefe de Gabinete mantuvieron un encuentro con los enviados del organismo Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, tras diversas reuniones que llevaron adelante entre los equipos técnicos desde el viernes y el fin de semana.

Según fuentes del ministerio de Economía, las reuniones continuarán hasta el miércoles, y recién allí podría darse un cierre formal a la visita.

Hoy se produjo el primer cara a cara de los principales representantes de ambas partes.

De esta forma el Gobierno argentino busca destrabar fondos que tenía pendiente de envío el FMI por US$ 3.500 millones entre fines de 2023 y comienzos de 2024.

Si bien esta mañana en conferencia de Prensa, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno no solicitará “fondos frescos”, si buscará destrabar los que ya planteaba el acuerdo.

Por otro lado también confirmaron que tampoco habrá un nuevo programa, sino que se trabaja en reflotar el programa que está caído, ya que un nuevo programa implicaría pasar por el Congreso.

“Trabajamos para reflotar el acuerdo caído en virtud del incumplimiento de metas, entendiendo que lo que estamos haciendo van a ser satisfechas las nuevas metas porque el plan que estamos llevando adelante es de orden en las cuentas”, indicó.

Adorni remarcó que en virtud de esta situación “no debiera haber inconvenientes para que no se reflote”.

Argentina y el FMI renegocian la séptima revisión del acuerdo que podría derivar en un desembolso de unos U$S 3.600 millones, producto de U$S 2.600 millones correspondientes a noviembre y U$S 1.000 millones que se adelantarían del giro que debía efectuarse en marzo de 2024

El acuerdo de refinanciación firmado en marzo de 2022 ascendía a finales del tercer trimestre del año pasado a 43.491 millones de dólares, con un aumento en 3.271 millones respecto al segundo trimestre.

El presidente Javier Milei había afirmado ayer domingo que espera un desembolso del FMI para tener “un manejo macroeconómico más flexible, lo que permitiría armar un programa de estabilización (económica) con mayor contundencia”.

En sentido, Milei se vio obligado, tras la transición presidencial de diciembre pasado, a recurrir a un préstamo de corto plazo del Banco de Desarrollo de América Latina CAF por 960 millones de dólares para pagar los vencimientos del 21 de diciembre.

En última instancia, el FMI ha respaldado las medidas del nuevo Gobierno, que apuntan al ajuste fiscal, el recorte del gasto público y el freno a la emisión monetaria. De hecho, algunos analistas prevén que el programa económico del presidente libertario va más lejos de lo que pide el organismo para cumplir con el servicio de la deuda.

“Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario”, remarcó la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, tras conocerse los primeros anuncios económicos, a mediados de diciembre pasado.

La reunión de la delegación del FMI con el Banco Central

La delegación del FMI comenzó sus actividades reuniéndose con técnicos del Banco Central, hoy al mando de Santiago Bausili, un hombre de Luis Caputo.

Entre los temas críticos a tratar se encuentran la acumulación de reservas y la gestión del tipo de cambio. Las reservas netas del Banco Central cerraron el 2023 con un saldo negativo, incumpliendo así las metas establecidas en un acuerdo anterior. Aunque tras la devaluación y manejo del cepo, el BCRA adquirió dólares en el mercado.

Las conversaciones actuales podrían ser clave para resolver estos compromisos financieros y reorientar el acuerdo con el FMI.