Cavallo subestimó el «riesgo kuka» y anticipó los cambios que debe realizar Milei después de las elecciones

En un contexto de altísima volatilidad cambiaria y financiera, el ex ministro de economía Domingo Cavallo volvió a escena con un extenso escrito en el que le baja el precio al «riesgo kuka» como el motivo de los desequilibrios económicos. Además, señaló los errores de Luis Caputo, y anticipó los cambios que necesita implementar la gestión Milei luego del 26 de octubre.

El creador del plan de convertibilidad en la década del ’90, fue muy crítico de la forma en que el gobierno intenta explicar el actual escenario de incertidumbre, y anticipó que es inevitable cambiar de rumbo tras las elecciones legislativas. Entre los cambios que propuso, pidió el regreso de la «convertibilidad».

«De aquí al momento de la elección entiendo que el gobierno no está en condiciones de identificar y explicar con sinceridad y acierto la causa principal de la crisis que se está viviendo y que seguirá apelando a culpar a la herencia recibida y al riesgo ‘KUKA'», afirmó Cavallo al inicio del extenso escrito en su blog personal.

Sentenció sin atenuantes que «prácticamente desde su inicio, la estrategia de desinflación del gobierno del presidente Milei y su equipo económico adoleció de una política cambiaria y monetaria muy defectuosa«.

«Es fundamental para el futuro de la Argentina que el gobierno de Milei capitalice la experiencia de sus dos primeros años, tanto en materia de aciertos como de errores«, agregó un par de párrafos más adelante, antes de analizar los hechos de las últimas dos semanas.

«Decisiones como ésta (por la baja fugaz de retenciones) abonan la idea de que el gobierno no tiene problemas en dejar de respetar las reglas de juego anunciadas y los compromisos asumidos». Domingo Cavallo

Al analizar la gestión del equipo económico, Cavallo fue contundente: «Caputo hasta aquí siempre sacó algún conejo de la galera para enfrentar problemas cambiarios y de deuda», afirmó «El último fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones que le permitió contar, en sólo tres días, con una liquidación de divisas de exportación por 7 mil millones de dólares», sentenció el ex ministro de Carlos Menem y De La Rua.

Anticipó además que más allá del alivio temporal del ingreso de divisas por exportación a raíz de las retenciones cero, y de lo beneficioso del apoyo recibido por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, el horizonte no está despojado de turbulencias. «El deterioro del ingreso de divisas de exportación de los meses subsiguientes seguramente necesitará algún otro conejo de la galera, so pena de que el tipo de cambio vuelva a subir y pueda incluso alcanzar nuevamente el límite superior de la banda de flotación«, advirtió.

Adelantó además que la medida de emergencia adoptada con las retenciones, puede significar en el futuro inmediato menor confianza y credibilidad en el gobierno. «Decisiones como ésta producen efectos búmeran. No sólo porque sus efectos iniciales se revierten rápidamente (algo que comenzó a verse desde el jueves de la semana pasada) sino porque dejan secuelas de mayor inestabilidad futura al abonar la idea de que el gobierno no tiene problemas en dejar de respetar las reglas de juego anunciadas y los compromisos asumidos«, expresó Cavallo.

Respecto al apoyo de los Estados Unidos, Cavallo señaló que el mismo «tiene poco que ver con la ideología libertaria o anarcocapitalista que el presidente argentino predica como parte de su estrategia rupturista con la tradición política y económica ‘de los últimos 100 años de Argentina’”.

El ex ministro señaló además que el swap de monedas por US$ 20.000 millones que ofrece el Tesoro de los EEUU, es simplemente «un reemplazo» del mismo instrumento que Argentina ya tiene vigente con China, que la administración Trump pretende «como parte de una serie de decisiones que el gobierno de Argentina tendría que adoptar para reducir la dependencia de su economía hacia la influencia geopolítica de China».

«Cualquiera sea el resultado de la elección del 26 de octubre, el gobierno tendrá que definir reglas de juego monetarias y cambiarias y conducir un manejo de los instrumentos monetarios y financieros». Domingo Cavallo

Promediando el escrito, Cavallo explicó que «cualquiera sea el resultado de la elección del 26 de octubre, para reencausar la política económica en la dirección de la estabilidad duradera y el crecimiento, el gobierno tendrá que definir reglas de juego monetarias y cambiarias y conducir un manejo de los instrumentos monetarios y financieros«.

Por último estableció un listado de ocho recomendaciones de política macroeconómica que el gobierno debería emprender una vez terminado el proceso electoral de octubre.

Las ocho recomendaciones de Cavallo

1) Prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de la Nación, de las provincias y de los municipios.

2) Permitir sólo la emisión monetaria para compra de reservas y para operaciones de mercado abierto en mercados secundarios de títulos públicos.

3) Declarar la libre convertibilidad del peso y prohibir los controles de cambio.

4) Permitir la intermediación financiera en dólares (y cualquier otra moneda convertible) en las mismas condiciones aplicables al Peso convertible.

5) Establecer que los bancos podrán recibir depósitos en cualquier moneda convertible y podrán prestar esos fondos guardando un encaje que establecerá el Banco Central.

6) El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas

7) El financiamiento para inversión, o capital de trabajo de grandes empresas, se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran magnitud opten por cuota partes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos.

8) El Banco Central, además de manejar los encajes bancarios, podrá llevar a cabo operaciones de mercado abierto en los mercados secundarios, tanto con títulos en pesos como con títulos en dólares. Estas serán las herramientas de política monetaria con la que podrá controlar la expansión del crédito en pesos y en dólares.