El Gobierno de Milei destacó el «contundente respaldo» de Estados Unidos y anunció descuentos para 7 millones de jubilados

El Gobierno de Javier Milei resaltó hoy el «contundente respaldo» de Estados Unidos y de los organismos multilaterales de crédito, al tiempo que anunció nuevas medidas sociales enfocadas en la mejora del poder adquisitivo de jubilados. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció un programa de descuentos para 7 millones de jubilados y pensionados.

El funcionario resaltó que el Ministerio de Capital Humano, junto con ANSES, implementará un programa de descuentos de entre el 10% y el 20% en comercios y supermercados para 7 millones de jubilados y pensionados.

La medida prevé reintegros de hasta 120 mil pesos mensuales y beneficios adicionales para quienes posean su cuenta en el Banco Nación. Adorni enfatizó que la iniciativa «no implica costo para el Estado», dado que los gastos son asumidos por el sector privado.

Principales anuncios de la conferencia

Agenda Internacional: El presidente Javier Milei fue invitado formalmente por Donald Trump a una reunión bilateral en el Salón Oval de la Casa Blanca el 14 de octubre .

El presidente Javier Milei fue invitado formalmente por Donald Trump a una reunión bilateral en el Salón Oval de la Casa Blanca el . Beneficios Sociales: ANSES y Capital Humano ofrecerán descuentos del 10% al 20% a 7 millones de jubilados y pensionados, sin costo para el Estado.

ANSES y Capital Humano ofrecerán a 7 millones de jubilados y pensionados, sin costo para el Estado. Deuda Hospitalaria: Adorni hizo pública la deuda de IOMA ($5.709 millones) y de la Provincia de Buenos Aires ($425.000 millones) con hospitales como el Garrahan, criticando la «hipocresía» de la oposición.

Adorni hizo pública la deuda de ($5.709 millones) y de la Provincia de Buenos Aires ($425.000 millones) con hospitales como el Garrahan, criticando la «hipocresía» de la oposición. Auditoría de ANDIS: La auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad sigue en marcha, con 81.159 bajas efectivas (fallecimientos y renuncias), y se firmó un convenio con RENAPER para la validación digital de identidad.

La auditoría de la sigue en marcha, con efectivas (fallecimientos y renuncias), y se firmó un convenio con RENAPER para la validación digital de identidad. Patentes: Se impulsó un concurso de precios y una licitación pública para la provisión de chapas patentes, buscando terminar con el monopolio de la Casa de la Moneda.

Con el apoyo de Estados Unidos se vienen «buenas noticias para todos los argentinos»

Confirmó que el presidente Milei fue invitado formalmente por Donald Trump a una reunión bilateral en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre. El funcionario anticipó que, gracias al reconocimiento internacional, «próximamente va a haber buenas noticias para todos los argentinos».

Adorni precisó que el jefe de Estado se alojará con su comitiva en la Blair House, residencia oficial de Washington D.C. para los jefes de Estado. Subrayó que, de concretarse la reunión, Milei será el primer presidente sudamericano en mantener un encuentro bilateral en el Salón Oval durante el segundo mandato de Trump. Además, destacó los encuentros recientes del presidente con importantes ejecutivos y autoridades de J.P. Morgan, Amazon, Visa y Paramount.

Avances en Gestión y Señales a la Oposición

El Gobierno de Javier Milei enfatizó que el enfoque en el orden fiscal ha permitido que la pobreza se ubique en el 31,6% en el primer semestre de 2025. En ese marco, Adorni destacó que la medida de descuentos para jubilados es un esfuerzo por mejorar el poder adquisitivo sin comprometer las cuentas públicas. Respecto a la gestión, el vocero subrayó los avances en la auditoría de la ANDIS para depurar el padrón de beneficiarios y el plan del Ministerio de Justicia para terminar con el monopolio de la Casa de la Moneda en la provisión de chapas patentes. Finalmente, el funcionario se refirió a la millonaria deuda que mantiene la obra social IOMA con el Hospital Garrahan como un reflejo de la «absoluta hipocresía» de quienes votan la emergencia en salud, pero no cumplen con sus obligaciones financieras.