Los bonos argentinos cayeron hasta un 7% y las acciones un 4%: incertidumbre cambiaria y cierre del Gobierno en Estados Unidos

Las acciones y los bonos argentinos este miércoles se negocian en baja en Wall Street. Todo ocurre en medio de una tensión cambiaria. Además, en las últimas horas Estados Unidos entró en un nuevo «shutdown», lo que implicó un cierre administrativo y empujó que los mercados de Nueva York operan en baja.

Mercado: cuánto fue la caída de las acciones y los bonos argentinos

Esta jornada los bonos soberanos argentinos se hunden hasta 7% Según indicó Infobae la mayor caída fue de Global 2046 (GD46), con un 7,1 por ciento.

En lo que se refiere a los ADR y las acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares hoy en Wall Street muestran cifras negativas. La mayor caída la registró Mercado Libre (-4%). Esta tendencia negativa estuvo empujada a lo que ocurrió con el cierre en Estados Unidos (“shutdown”).

El medio de Buenos Aires mencionó que debido a las suba de 3% del dólar “contado con liquidación”, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio local opera con ganancia en pesos de 1,3%, a 1.796.000 puntos.

Actualmente el dólar mayorista es negociado a $1.425 en el mercado de cambios local, una cifra cercana al techo de la banda( $1,482).

Por otro lado, el riesgo país argentino, medido por el índice EMBI+ de J.P. Morgan, cerró la jornada del martes 30 de septiembre en 1.228 puntos básicos. Desde Noticias Argentinas marcaron que representó un salto del 9,25% frente al día anterior y marcó su valor más elevado en lo que va del año.

El análisis de los expertos ante las medidas cambiarias

Sobre las recientes medidas cambiarias implementadas desde el viernes pasado, los expertos de Rava Bursátil sostuvieron que «buscan contener el arbitraje entre el dólar oficial y el MEP. Estas restricciones provocaron un aumento en la brecha entre el dólar MEP y el dólar oficial. Con la liquidación de dólares por parte del agro, el Tesoro adquirió un 44% del total ofertado, lo que resultó en una acumulación de aproximadamente USD 1.700 millones. El panorama se enmarca en la proximidad de las elecciones, lo que ejerce una considerable presión sobre el tipo de cambio”.

Y agregaron: “La renta fija local ingresó en una fase de tendencia bajista, identificada a partir de agosto, influenciada por eventos políticos y la evolución de las reservas internacionales. Aunque durante la última semana hubo cierto rebote, la tendencia de mediano y largo plazo no cambia. Para aquellos inversores con alta exposición en bonos, especialmente en títulos en dólares, una alternativa es reducir el porcentaje de tenencia para gestionar el riesgo”, expusieron los especialistas según citó Infobae.

Cierre administrativo del Gobierno de Estados Unidos

Con Noticias Argentinas

El Gobierno Federal de Estados Unidos entró en parálisis el miércoles por la mañana, después de que las divisiones partidistas impidieran al Congreso aprobar una ley de financiación, lo que supone el primer cierre del Gobierno en casi siete años.

Cientos de miles de empleados federales se verán obligados a tomar licencias no remuneradas, algunos servicios públicos podrían ser suspendidos o retrasados y la publicación de datos económicos podría verse afectada.

El cierre comenzó horas después de que el Senado de Estados Unidos no aprobara un proyecto de ley de gastos a corto plazo que habría mantenido temporalmente el funcionamiento del Gobierno. La resolución propuesta por los republicanos del Senado fue bloqueada por los demócratas, al no alcanzar los 60 votos necesarios para su aprobación