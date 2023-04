Compra de dólar bolsa: consejos y restricciones para hacerlo

Por Laura Pereyra (PIN Capital).

Si ponés en el buscador de Google “¿cómo hacer dólar MEP?” te va a figurar un sinfín de páginas y brokers que promocionan sus servicios de “hacerlo en un click” pero poco vas a encontrar sobre las normativas vigentes.

Antes, vamos con un poco de contexto: hace varias jornadas que notamos una suerte de “final anticipada” del famoso carry trade (invertir en tasa antes que en dólares) y por tercera rueda consecutiva (en una semana corta), el MEP se acerca a los $400 y retrocede hacia niveles de $395. Por su parte el contado con liquidación (CCL) cerró pasando los $410.

En las últimas ruedas se está observando fuertes ventas durante el final del día para tratar de mantener a raya al tipo de cambio cuando la cotización local supera los $400. Se estima (en las Mesas) que puede tratarse de ventas oficiales. Lo que sí sabemos de corto plazo es que, a la víspera de nuevas medidas oficiales y avizorando posibles cepos más profundos, puede haber más presión alcista en el tipo de cambio la próxima semana.

Mientras que escuchamos trascendidos en medios periodísticos que aseguran que habría anuncios de un nuevo tipo de cambio para exportaciones (esta vez no sólo sería soja) y otras medidas cambiarias relacionadas con el dólar turismo, los invito a hacer algo que hace el mercado siempre: anticiparnos. Por lo tanto no dejes para mañana, saber cómo se hace dólar MEP hoy.

Primer concepto, los dólares financieros (o Bolsa) son dos: el MEP local y el CCL, cable o “contado con liqui” externo.

Dato 24 horas Es el tiempo que los bonos comprados para hacer dólar mep quedan “parkeados”.

El dólar MEP es el que queda depositado y circulando dentro de la plaza local argentina. Requiere de la compra de un bono, letra o cedear en pesos. Ejemplos: AL30, S28A3 o KO. Lo que compré se queda un día “parkeado” o estacionado en la cuenta y a las 24 hrs se puede vender la misma especie contra dólares. Volviendo al ejemplo: AL30D, SA3D, KOD. El resultante tiene dos caminos: puede quedar alojado en la cuenta comitente (en el broker de inversiones) de manera indeterminada o podes retirarlo al Banco. Y si tenés dolares ya generados, podes también usar la cotización de ese dólar financiero para aprovechar a venderlos contra pesos. Depositás los dólares, los pasás a la cuenta de inversión y los vendés en el día. La cotización correspondiente la tenés a diario en pantalla.

El dólar CCL o cable es el que queda depositado y circulando “offshore” o fuera de Argentina. Se genera teniendo dos días de parking, las especies que se usan se identifican con la letra C (ejemplo: AL30C) y está sujeto a las mismas normativas que el MEP. Y acá viene el campo minado…

Dato 48 horas Es el tiempo que los bonos comprados para hacer dólar contado con liquidación quedan “parkeados”.

Hasta hoy son: no deberías haber concurrido a comprar al banco los U$200 oficiales durante los 90 días corridos anteriores de hacer MEP, no tenés que tener tasas subsidiadas de ningún tipo (ni créditos ni tarifas), no ser beneficiarios de planes sociales, tener los ingresos declarados (se trata de una operación en blanco y regulada), no deberías haber refinanciado tu tarjeta de crédito, no tener tasas cero de monotributo ni tener moratoria previsional. Tampoco debés ser titular de créditos UVA con cuotas congeladas, ni dueño de Pyme con beneficios ATP. Hasta el momento que se escriben estas líneas estas son las regulaciones mas importantes a considerar.

Las preguntas habituales tienen que ver con lo siguiente: ¿puedo comprar MEP si pago con la tarjeta Netflix, juegos de Play, etc? ¿No puedo vender dolares por MEP si pasé por el oficial 90 días antes? ¿Los días son corridos? ¿No puedo vender mis dólares locales (MEP) contra pesos, por la cotización CCL? ¿Sólo los dólares que vienen del exterior pueden venderse contra la cotización más cara del mercado?

Restricciones. No todas las personas están habilitadas para comprar dólar bolsa.

Mi consejo si vas a hacer cualquiera de los dos dólares bolsa es: el parking es necesario pero no obligatorio. Es decir, si arrancaste ayer con una operación de MEP, no lo cierres en el día si no tenés la urgencia de hacerlo. Los bonos que se usan habitualmente para hacer MEP son el AL30 y el GD30. Son bonos soberanos que bailan al compás del Riesgo País. Con lo cual, días de baja de 4% o hasta 5% en dolares hace que, de convertir los pesos a dolares en $400, lo termines haciendo a $420 (ejemplo).

El mejor de los mundos surge de comprar el bono en pesos barato y venderlo caro. Pero a veces las novedades de política en general y monetaria en particular, hace que esa cotización nos termine dando muy mal. Analizalo a diario y cerralo cuando vos consideres, no cuando el bróker te diga que tenés que hacerlo. Requiere de cancha y práctica, pero como todo en la vida: se aprende y se mejora intentándolo.

