Diana Mondino: «los chicos no pueden ser rehenes de un sistema educativo»

La economista Diana Mondino dialogó con PULSO, e hizo un análisis de varios de los temas económicos que signan la coyuntura y que son objeto de debate.

Pregunta: ¿Qué opinión tiene del rol del FMI en la gestión de la actual crisis económica?

Respuesta: En el caso argentino ha tenido una flexibilidad inusitada y ha aceptado numerosos cambios y postergaciones. Creo que de esa manera se perdió la influencia que pudiera haber tenido para definir la política económica. Ahora está en un serio inconveniente, ya que es un problema tanto si financia como si deja de financiar a Argentina. No olvidemos que muchos otros países también reciben crédito y debe actuar en forma consistente con todos ellos.

P: ¿Es exagerado plantear que esta dinámica de precios es la antesala de una hiperinflación?

R: ¡Esperemos que sí sea una exageración! El tema es el acelerado ritmo de emisión, que todos podemos prever cuánto será, ya que hay que financiar el recalcitrante déficit y la deuda del BCRA. Este gobierno siempre apuntó a licuar la deuda para lo cual necesita dosis de inflación crecientes. Una vez que se instala, toda inflación es difícil de reducir, y en nuestro caso es peor porque hay fuertes distorsiones de precios, particularmente en energía. Acercarlos al verdadero valor será un problema, particularmente en año electoral.

El FMI ahora está en un serio inconveniente, ya que es un problema tanto si financia como si deja de financiar a Argentina. Diana Mondino, economista.

P: ¿Está de acuerdo con la vuelta de las AFJP? En caso de que sí, ¿el sistema debería ser mixto como en los ‘90, o debería debería diferenciarse?

R: El sistema previsional está quebrado, y tiene un futuro preocupante. Tiene una dinámica insostenible. Modificarlo por un sistema en el cual los aportantes puedan tener cierta tranquilidad de hacia dónde van sus aportes es crucial, ya que de otra manera no hay incentivos a aportar. Lo estamos viendo ahora y es lo que tendríamos que modificar. Hay muchos sistemas posibles, y quedarnos como estamos sólo profundiza el problema.

P: Con este atraso cambiario y las cuentas externas tan deterioradas, ¿un salto devaluatorio es evitable en el corto plazo?

R: ¡Depende! Si se permite crecer las exportaciones y hubiera mayor entrada de divisas, si se permite operar libremente en el mercado en lugar de a través del BCRA, si se redujeran retenciones, entonces podría evitarse o que sea muy leve. Tenemos atraso cambiario porque el BCRA determina el valor del dólar para poder comprarlo barato ya sea para cubrir sus deudas o entregarlo a importadores (¿amigos?). También hay otro factor importante: los impuestos se llevan gran parte del producido de la venta. Si se modificara, el valor de equilibrio sería diferente.

El sistema previsional está quebrado, y tiene un futuro preocupante. Tiene una dinámica insostenible. Diana Mondino, economista.

P: ¿La salud y la educación deben dejar de ser públicas en nuestro país?

R: Creo que eso es una grosera mala interpretación de algunas propuestas. La salud y la educación deberían estar al alcance de todos los argentinos y la mejor forma puede -o no- ser pública. De hecho, en zonas urbanas muchos chicos asisten a escuelas públicas. La idea que escuché es que todos los niños reciban un importe que puedan dedicar a la escuela de su preferencia. Esta propuesta debería ser como mínimo analizada. Los chicos no pueden ser rehenes de un sistema, sea bueno o ineficiente. Si se puede disponer de los recursos para que los chicos puedan mejorar su aprendizaje debemos utilizarlos de la mejor manera posible. Es una lástima que la forma jurídica pueda ser un impedimento. Pensemos con sensatez y no a través de un prisma tergiversado o solamente basado en suposiciones. Nuestros hijos y nuestra salud son temas muy importantes, y lo seguirán siendo en el futuro.

P: ¿Cuál considera que es la manera en que debería resolverse el problema del gran stock de deuda del Banco Central?

P: La mejor forma sería que renazca el crédito al sector privado. Con el ahorro argentino no hay que financiar al Estado sino a las empresas y familias. Por supuesto que eso es muy complicado porque con estas tasas hay que ser muy valiente para tomar un crédito. No olvidemos que todo préstamo al sector privado paga varios impuestos incluyendo el IVA con lo cual se encarece. Una posibilidad sería que todo crédito sea sin impuestos. Al fin y al cabo hoy tampoco se recauda porque las Leliq no pagan ese impuesto. Creo que dejar de pagar o reprogramar las Leliq sería un error mayúsculo: sería repetir otra vez el plan Bonex de Menem o el Corralón de Duhalde y ya sabemos que eso fue muy malo.

Nuestros hijos y nuestra salud son temas muy importantes, y lo seguirán siendo en el futuro. Diana Mondino, economista.

P: ¿Qué evaluación hace del paquete de medidas definido por Sergio Massa con el fin de combatir la inflación y sus efectos?

R: Son medidas que no van a la causa del problema y no contribuyen a la solución. Son más controles que afectan a quien produce. Por ejemplo, permitir las importaciones de alimentos difícilmente tenga resultados. ¿Por qué solo un ente puede importar? ¿Cuánto? ¿Qué tipo de alimentos? ¿De dónde saca los dólares? Dejando de lado el caso específico, si importar abarata, ¿por qué no abrir a todos los sectores de la economía? Pensar que se pueden conseguir alimentos más baratos en otro país, más transporte y distribución, es optimista. Vemos que uruguayos y chilenos vienen a comprar a Argentina así que a lo mejor no son los alimentos el problema de la inflación. En general las medidas de mayores controles implican reducir la oferta. Reitero que si al mismo tiempo sigue habiendo emisión habrá menos cosas para comprar. Mientras no vayamos a la raíz del problema que es el elevado gasto público y su consecuencia de baja productividad, todas las medidas tendrán efecto transitorio. Solo ante esos cambios podremos algún día ver bajar la inflación.

Perfil

Diana Mondino

Licenciada en economía y máster en Economía y Dirección de Empresas en el IESE de la Universidad de Navarra.

Directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los máster en Dirección de Empresas y en Finanzas de la UCEMA.

Exdirectora en empresas que cotizan en Argentina y en Nueva York, como Pampa Energía, Banco Supervielle y Loma Negra.

Exdirectora de la región Latinoamérica para Standard & Poor’s.