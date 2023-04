Dólar agro: los gráficos que comparan su comienzo con los del dólar soja en 2022

La tercera edición del denominado Programa de Incremento Exportador (PIE), más conocido como «dólar agro», ya está en vigencia. En ese sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dio a conocer los resultados de la medida en sus primeros 7 días hábiles con datos y gráficos.

Para ponerlos en contexto, comparó el comienzo del «dólar agro» con los de las dos ediciones anteriores del PIE, más conocidas como «dólar soja». Como el nombre indica, estos últimos estaban enfocados en incentivar las exportaciones de la oleaginosa exclusivamente, mientras que la medida en vigencia actualmente es más amplia e incluye producciones de varias economías regionales, incluso la fruticultura del Alto Valle.

Pero pese a ser más abarcativo, el PIE 3 tuvo un comienzo más tímido que las dos ediciones del 2022. Como muestra el gráfico siguiente de la BCR, en los primeros 7 días hábiles de vigencia se liquidaron en el marco del «dólar agro» menos de mil millones de dólares, mientras que con el «dólar soja 1» y el «dólar soja 2» en ese lapso se habían acumulado liquidaciones por U$S 2,7 y U$S 1,2 mil millones, respectivamente.

Esto es más grave considerando que el objetivo del Gobierno con el PIE 3 es más ambicioso que en las ediciones previas. De acuerdo con Ámbito, se aguarda el ingreso de U$S 5 mil millones en apenas 45 días desde su entrada en vigencia, y de U$S 9 mil millones en 90 días, gracias al aporte de las economías regionales en la segunda mitad del plazo. En el caso del «dólar soja 1», el objetivo era de U$S 5 mil millones y el del «dólar soja 2» de U$S 3 mil millones, y en ambos casos fue superado.

Es posible que las demoras en la oficialización de los detalles de la normativa y la huelga de trabajadores portuarios pudo haber afectado negativamente las liquidaciones de la actual medida, pero curiosamente este martes se liquidaron menos de U$S 36 millones, una cifra muy baja.

Si la comparación se hace analizando únicamente soja y tomando como parámetro las operaciones en toneladas, la diferencia es más notable. Al séptimo día hábil de vigencia, se exportaron en el marco del «dólar agro» apenas 893,7 mil toneladas del grano. Eso representa menos de la mitad de las exportaciones acumuladas en igual lapso con el «dólar soja 2» y menos de una sexta parte de lo registrado con el «dólar soja 1». Un dato elocuente, que combina el impacto de la sequía y de las expectativas devaluatorias actuales.

Lo que tiene a favor el PIE 3 respecto de los anteriores es que el plazo establecido para conseguir los objetivos es más prolongado. Lo que tiene en contra es que la situación actual es de mayor urgencia que las del año pasado.