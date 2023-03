Dólar Blue: las cuatro claves que llevan la cotización al récord histórico

El dólar blue se despertó de golpe y la cotización subió $12 en un solo día hasta rozar los $395, para cerrar luego en $394. La barrera simbólica de los $400 quedó demasiado cerca, y el principal interrogante es si la tendencia se afianzará y hasta donde puede crecer el precio.

Con la premisa de anticipar cuál puede ser la dinámica del tipo de cambio paralelo en las próximas horas, se necesita comprender cuáles son los factores que motorizan la suba de la cotización en la coyuntura, y cuáles los factores que son características propias del mercado informal.

A continuación algunos de los principales elementos a tener en cuenta para entender la lógica con la que se mueve el precio del dólar blue.

Incertidumbre

El factor más importante que mueve el precio del dólar por estas horas es la desconfianza en el rumbo económico que ha adoptado el gobierno. El mercado interpreta que la gestión económica de Sergio Massa logró que la situación económica se desmadre a fin de 2022, pero que al inicio de 2023 no logra tomar el control de las principales variables macro: reservas, déficit fiscal e inflación.

El tablero macroeconómico muestra escasez de reservas en el Banco Central, una sequía que se inscribe entre las más grandes de las últimas seis décadas y se traducirá en un menor ingreso de divisas. Las proyecciones indican que el ingreso de divisas podría caer en u$s 20.000 millones este año a raíz de la sequía.

Otro ítem tiene que ver con las expectativas inflacionarias. El gobierno intentó poner en marcha a fines de 2022 un gran acuerdo de precios, que fracasó con todo éxito. A esta altura y tras conocerse el dato del mes de febrero, son evidentes las enormes dificultades de la actual gestión económica para ponerle techo a al avance de los precios. Aún los pronósticos más moderados ya anticipan que la inflación será de al menos 7% en marzo.

A ello hay que agregar los datos fiscales del mes de febrero publicados esta semana. En el segundo mes del año, el derrumbe de los ingresos fiscales por retenciones a raíz de la sequía, hizo crecer nuevamente el déficit y complica el cumplimiento de la meta fiscal comprometida con el FMI.

En pocas palabras, cuando el año electoral ya está en marcha en el mercado reina la incertidumbre. Y sabido es que si en Argentina reina la incertidumbre, los argentinos corren al dólar. Y si crece la demanda de dólares (con el mercado oficial cerrado), entonces sube el precio.

Estacionalidad

El mes de marzo suele traer consigo factores estacionales que generan mayor liquidez en pesos, que luego van a parar al canal paralelo y mueven la cotización del blue.

Los especialistas señalan en este sentido dos elementos que confluyeron esta semana. Por un lado el desarme de Fondos Comunes de Inversión que se registró esta semana, y puede ser signo de la necesidad de cobertura de los inversores, anticipando el inicio de la carrera electoral. Esos fondos que quedan líquidos en pesos, se suelen trasladar rápidamente al dólar.

Un segundo factor, es la devolución de Ganancias que suele comenzar a materializarse en esta época del año, y que deja en la calle una importante masa de pesos que ante la ausencia de alternativas en el canal oficial, también corre al canal paralelo para pasar a dólares.

Desdoblamiento

Un rumor comenzó a girar fuerte el viernes pasado y se hizo tendencia a lo largo del fin de semana: el gobierno podría acudir a un desdoblamiento cambiario. En pocas palabras, establecer un tipo de cambio comercial y más barato para importaciones y exportaciones, y unificar en un mercado libre (y por ende más caro) todo el resto de las operaciones.

El del dólar blue es un mercado donde la ley de la oferta y la demanda, funcionan casi a la perfección: excesos de demanda o restricciones en la oferta de divisas, originan subas en el precio

El gobierno se anticipó a la apertura de los mercados del día lunes, y negó cual quier cambio estructural en el mercado cambiario en esta época del año y en medio de la incertidumbre política del año electoral.

No obstante, el temor quedó instalado y muchos de los inversores que están colocados en pesos empezaron a cubrirse pasándose al dólar, y por lo tanto incrementando la demanda en el canal paralelo.

Mercado chico y marginal

Hay un elemento determinante en la dinámica del precio del dólar blue: es un mercado «ilegal». Es decir, no oficial. Funciona «en algún lugar», donde hay quien tiene billetes norteamericanos y está dispuesto a vender, o quien tiene pesos argentinos y está dispuesto a comprar.

En este sentido, es un mercado donde la ley de la oferta y la demanda, funcionan casi a la perfección: excesos de demanda o restricciones en la oferta de divisas, originan subas en el precio. Alguien dijo alguna vez que se necesitaban «manos amigas» para hacer bajar el precio (entiéndase, gente dispuesta a vender «fuerte» e incrementar la oferta en el paralelo). El mismo eufemismo permite suponer que pueden existir «manos enemigas» que hagan subir la cotización, si deciden salir a comprar.

Se trata de un mercado pequeño. «El mercado del dólar blue mueve apenas u$s 3 millones diarios frente a los canales oficiales donde se tranzan más de u$s 1.000 millones en cada jornada», supo explicar oportunamente la ex ministra de economía Silvina Batakis. Es precisamente por tal motivo, que pequeños movimientos en la oferta y la demanda, afectan de manera directa el precio.

Dato $395 El máximo que registró el dólar blue en la jornada de ayer.

