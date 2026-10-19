Dólar hoy: cómo el dólar oficial, el MEP y el CCL abren la segunda quincena de octubre 2026

Tablero dólar en 30 segundos (lunes 19 de octubre 2026)

• Venta oficial Banco Nación (BNA): $1.485,00 (compra) | $1.535,00 (venta)

• Mayorista comercial (BCRA): $1.518,00 (pauta de microdeslizamiento administrado)

• Dólar MEP (Bolsa): $1.536,73 (diferencia técnica de apenas $1,70 frente a la ventanilla)

• Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.613,31 | Dólar informal (blue): $1.555,00

• Dólar Tarjeta: $1.995,50 (la brecha frente al MEP supera los $457 por dólar liquidado)

• Riesgo País: se sostiene en la zona de los 660 puntos básicos.

Lunes 19 de octubre 2026: ¿cómo inicia la semana el mercado?

La plaza cambiaria en Argentina inaugura la segunda quincena de octubre 2026 ratificando una marcada estabilidad, caracterizada por la confluencia casi exacta entre los valores del mostrador bancario tradicional y las cotizaciones bursátiles.

Durante la apertura de este lunes 19 de octubre 2026, los registros oficiales del Banco Central (BCRA) ratifican que el anclaje monetario de emisión cero, sumado a las licitaciones periódicas del Tesoro, absorbió el excedente de pesos circulante, neutralizando cualquier expectativa de dolarización preventiva al comenzar la semana.

En este esquema de equilibrio macroeconómico, el valor regulado de ventanilla continúa fijando los costos directos de la economía cotidiana, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician las operaciones financieras prácticamente pegados a la pauta del mostrador oficial.

Lunes 19 de octubre 2026: cotización del dólar oficial en las pantallas del Banco Nación

Para resolver la consulta de manera ágil, transparente y sin demoras, la banca pública opera con las siguientes referencias matutinas en el Banco Nación (BNA):

Pizarra oficial de ventanilla (BNA) : compra a $1.485,00 y venta a $1.535,00 , convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para preservar la competitividad.

: , convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para preservar la competitividad. Dólar tarjeta / turista (consumos en el exterior) : se ubica de forma unificada en $1.995,50 , integrando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal, sin recargo de gravamen PAIS .

: se ubica de forma unificada en , integrando la percepción del 30% a cuenta de sobre la cotización minorista formal, sin recargo de gravamen . Segmento mayorista interbancario: opera en $1.518,00, referencia técnica obligatoria para las operaciones aduaneras, despachos de exportación y pagos de importación.

De acuerdo con las normativas de transparencia de la banca estatal, estos parámetros proporcionan un marco de certidumbre inmediata para la planificación de compromisos comerciales y presupuestos de compras externas al inicio de la semana hábil.

Lunes 19 de octubre 2026: tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero

En el mercado de capitales administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos en moneda dura exhibe cotizaciones ordenadas para la primera sesión de la semana:

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre en $1.536,73, conservando una paridad sumamente estrecha frente a la venta minorista de ventanilla ($1.535,00).

: abre en $1.536,73, conservando una paridad sumamente estrecha frente a la venta minorista de ventanilla ($1.535,00). Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se posiciona en $1.613,31, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país.

: se posiciona en $1.613,31, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país. Dólar informal (blue): se negocia en la City porteña en $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta, manteniendo una dispersión inferior al 1,5% respecto de las pizarras bancarias.

La marcada sincronía, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, desarma cualquier incentivo para maniobras de arbitraje financiero o cobertura especulativa en el arranque de la operatoria.

Patagonia lunes 19 de octubre 2026: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

En el ámbito regional, el ordenamiento de las cotizaciones cambiarias opera como un insumo estratégico indispensable para brindar certidumbre a la matriz productiva patagónica, reflejada tanto en las pizarras locales como en los sectores productivos de cabecera:

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.475,00 $1.545,00 Río Negro Banco Patagonia $1.485,00 $1.535,00

¿Cómo cancelar resúmenes de tarjeta y consumos digitales con dólar MEP?

Para los usuarios que afrontan vencimientos de resúmenes bancarios o cargos por compras en el exterior durante la segunda quincena de octubre 2026, la dispersión de precios ofrece una ventaja directa para cuidar los gastos familiares: