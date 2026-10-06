Banco Nación lanzó una propuesta exclusiva a las empresas para implementar el Fondo de Asistencia Laboral
Se trata de una línea con condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios para PyMEs y grandes compañías.
En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Banco Nación presentó una propuesta comercial con «condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos» para PyMEs y grandes compañías.
Según argumentó el Gobierno nacional con respecto al FAL, la medida tiene el fin de acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal, con el objetivo de potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.
FAL: cómo es la propuesta del Banco Nación
Desde el Banco Nación indicaron que buscan «acompañar a las empresas en esta nueva etapa, fortalecer el vínculo con los clientes de la entidad y sumar nuevas compañías al ecosistema financiero» de la entidad mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.
Por este motivo, ofrecen:
- Reintegro del 100%: comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027.
- Tasas Preferenciales: financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.
- Beneficios para tus empleados: préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA.
- Condiciones preferenciales: operaciones Call. Condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas.
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