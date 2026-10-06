Banco Nación lanzó una propuesta exclusiva a las empresas para implementar el Fondo de Asistencia Laboral

En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Banco Nación presentó una propuesta comercial con «condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos» para PyMEs y grandes compañías.

Según argumentó el Gobierno nacional con respecto al FAL, la medida tiene el fin de acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal, con el objetivo de potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.

FAL: cómo es la propuesta del Banco Nación

Desde el Banco Nación indicaron que buscan «acompañar a las empresas en esta nueva etapa, fortalecer el vínculo con los clientes de la entidad y sumar nuevas compañías al ecosistema financiero» de la entidad mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.

Por este motivo, ofrecen: