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Economía

Dólar hoy, jueves 15 de octubre 2026: a cuánto cotiza en el Banco Nación y en los bancos de la Patagonia

El dólar oficial mantiene su sendero en el Banco Nación, mientras el Banco Central equilibra la liquidez cambiaria. Todo el esquema de cotizaciones de este jueves 15 de octubre 2026.

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Redacción

Por Redacción

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza en bancos?.-

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza en bancos?.-

En el cierre de la primera quincena de octubre 2026, el circuito de divisas ratifica un escenario de estabilidad sostenida en el dólar oficial, alejando episodios de volatilidad y afianzando la previsibilidad para la toma de decisiones económicas.

La apertura de las entidades bancarias muestra operaciones fluidas con el dólar y sin sobresaltos en ventanillas, mientras los operadores siguen con atención el ritmo de liquidación del comercio exterior y la evolución de los tipos de cambio financieros en la bolsa.

Jueves 15 de octubre 2026: tablero de apertura del dólar oficial en el Banco Nación

En las ventanillas físicas y en la plataforma web del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista abre este jueves 15 de octubre 2026 a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta, mientras que el promedio de bancos comerciales relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene una banda de $1.484 para la compra y $.1548 para la venta.

Jueves 15 de octubre 2026

A continuación, la radiografía ágil de los valores de referencia para la toma de decisiones:

Tipo de cambioCompraVentaEstado y lectura operativa
Dólar oficial (Banco Nación)$1.485,00$1.535,00Referencia minorista sin variaciones
Dólar oficial (Promedio BCRA)$1.484,00$1.548,00Pizarras bancarias del sistema privado
Dólar mayorista (BCRA)$1.513,00Canal exclusivo para comercio exterior
Dólar tarjeta / turista$1.995,50Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias
Dólar blue$1.530,00$1.550,00Segmento informal en franja de equilibrio
Dólar MEP (Bolsa)$1.534,88Operatoria bursátil en títulos soberanos
Dólar Contado con Liquidación (CCL)$1.613,22Transferencia de activos al exterior
Euro oficial$1.675,90$1.773,82Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Informes del Banco de la Nación Argentina y relevamientos diarios del Banco Central de la República Argentina.

Neuquén y Río Negro jueves 15 de octubre 2026: dólar oficial en la Patagonia

Jueves 15 de octubre 2026
JurisdicciónEntidad Bancaria RegionalCompraVenta
NeuquénBanco Provincia del Neuquén (BPN)$1.475,00$1.545,00
Río NegroBanco Patagonia$1.49000$1.540,00


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En el cierre de la primera quincena de octubre 2026, el circuito de divisas ratifica un escenario de estabilidad sostenida en el dólar oficial, alejando episodios de volatilidad y afianzando la previsibilidad para la toma de decisiones económicas.

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