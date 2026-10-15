Dólar hoy, jueves 15 de octubre 2026: a cuánto cotiza en el Banco Nación y en los bancos de la Patagonia

En el cierre de la primera quincena de octubre 2026, el circuito de divisas ratifica un escenario de estabilidad sostenida en el dólar oficial, alejando episodios de volatilidad y afianzando la previsibilidad para la toma de decisiones económicas.

La apertura de las entidades bancarias muestra operaciones fluidas con el dólar y sin sobresaltos en ventanillas, mientras los operadores siguen con atención el ritmo de liquidación del comercio exterior y la evolución de los tipos de cambio financieros en la bolsa.

Jueves 15 de octubre 2026: tablero de apertura del dólar oficial en el Banco Nación

En las ventanillas físicas y en la plataforma web del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista abre este jueves 15 de octubre 2026 a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta, mientras que el promedio de bancos comerciales relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene una banda de $1.484 para la compra y $.1548 para la venta.

Jueves 15 de octubre 2026

A continuación, la radiografía ágil de los valores de referencia para la toma de decisiones:

Tipo de cambio Compra Venta Estado y lectura operativa Dólar oficial (Banco Nación) $1.485,00 $1.535,00 Referencia minorista sin variaciones Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.484,00 $1.548,00 Pizarras bancarias del sistema privado Dólar mayorista (BCRA) — $1.513,00 Canal exclusivo para comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $1.995,50 Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.530,00 $1.550,00 Segmento informal en franja de equilibrio Dólar MEP (Bolsa) — $1.534,88 Operatoria bursátil en títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.613,22 Transferencia de activos al exterior Euro oficial $1.675,90 $1.773,82 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Informes del Banco de la Nación Argentina y relevamientos diarios del Banco Central de la República Argentina.

Neuquén y Río Negro jueves 15 de octubre 2026: dólar oficial en la Patagonia

Jueves 15 de octubre 2026