Dólar «Qatar», la nueva medida con la que Massa espera frenar el drenaje de reservas

Dólar Qatar. El gobierno busca restringir la salida de divisas por turismo.

Establecer un uso estratégico de las reservas del Banco Central, fue uno de los primeros compromisos que asumió Sergio Massa el día que desembarcó en el Ministerio de Economía de la Nación.

El objetivo primordial que se trazó la nueva conducción económica fue engrosar el ingreso de divisas, recomponer las reservas, y priorizar la producción y el trabajo a la hora de asignar el uso de los dólares.

El éxito del Dólar Soja implementado en septiembre, que aportó la entrada de más de u$s 8.000 millones en 30 días, y la aprobación de las metas del tercer trimestre de parte del FMI, lo que implicó el desembolso por u$s 3.500 millones que acaba de arribar al país, llevaron las reservas del Banco Central por encima de los u$s 40.000 millones por primera vez en tres meses.

En este sentido, uno de los principales reclamos que desde hace semanas elevaban los representantes de la industria y las principales actividades productivas del país, era el potencial drenaje de reservas que podía generar el aluvión de argentinos que viajará a Qatar con la ilusión de ver a Messi levantar la Copa del Mundo.

El puñado de argentinos privilegiados que puede erogar un promedio de u$s 6.500 en un solo mes para realizar un viaje o adquirir un bien suntuoso, difícilmente entienda como una dificultad el tener que pagar un 25% extra en pesos.

El gobierno decidió recoger el guante, y anunció ayer una serie de nuevas restricciones con las que busca limitar o al menos moderar esa salida de divisas.

En concreto, desde este mes todas las compras con tarjeta de débito o crédito, realizadas por argentinos en el exterior, y que superen los u$s 300 mensuales, recibirán una percepción extraordinaria del 25% a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales.

De esta forma, el nuevo tipo de cambio denominado «Dólar Qatar» cotizará desde hoy a $314. El valor surge de tomar la cotización de pizarra del Banco Nación (hoy $157) y sumar un 30% de Impuesto País, un 45% de adelanto de Impuesto a las Ganancias, y la nueva percepción del 25% de Bienes Personales.

La medida alcanza no solo al gasto de los turistas argentinos en el exterior, a la compra de paquetes de viaje y alojamiento o a las compras de argentinos en plataformas web, sino también a la adquisición de bienes suntuarios como autos de alta gama, aviones, yates, relojes, perfumes o bebidas premium.

Los datos oficiales revelan que en el pasado mes de agosto fueron apenas unos 200.000 argentinos los que hicieron un gasto superior a los u$s 300, lo que significó una salida de divisas por u$s 1.314 millones. Implica que cada uno de esos argentinos gastó ese mes en promedio u$s 6.500, o su equivalente en pesos $1.813.000.

Reservas. El equipo económico busca priorizar el uso de las divisas del Banco Central.



Las estimaciones preliminares indican que los argentinos que viajaran a Qatar para ver el mundial son unos 45.000. Si se toma como parámetro el dato de agosto referido al gasto individual, la salida de divisas por los argentinos que van al Mundial será de unos u$s 300 millones. A priori no parece un número imposible de manejar para el Banco Central.

Sin embargo el gobierno proyecta no solo la salida de divisas por los argentinos que viajan a Qatar, sino la totalidad del drenaje de divisas por el rubro turismo que implicará la temporada de verano 2022/23. En el equipo económico creen que los argentinos podrían llevar al exterior entre u$s 3.000 y 4.000 millones entre noviembre de este año y marzo de 2023. Equivale prácticamente al desembolso que acaba de enviar el FMI.

No obstante, a la luz de los números, existen pocos motivos para esperar que el Dólar Qatar logre por sí solo frenar el drenaje de divisas de los argentinos que viajan al exterior. El puñado de argentinos privilegiados que puede erogar un promedio de u$s 6.500 en un solo mes para realizar un viaje o adquirir un bien suntuoso, difícilmente entienda como una dificultad el tener que pagar un 25% extra en pesos.

La medida puede a lo sumo traducirse en una mayor recaudación impositiva que permita recuperar indirectamente, al menos una parte de las reservas que inevitablemente dejará ir el Banco Central.

Dato 100% Los impuestos que hay que agregar al tipo de cambio oficial si se gastan más de u$s 300 al mes en el exterior.