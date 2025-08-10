El aguinaldo y las vacaciones de invierno no frenaron la caída de las ventas minoristas pyme: el retroceso fue del 5,7% en julio

Las ventas minoristas en las pequeñas y medianas empresas (pymes) sufrieron un nuevo impacto en julio al registrar una baja del 5,7% respecto al mes previo y un retroceso del 2% interanual. A pesar de los factores estacionales que suelen impulsar el consumo, como el cobro del aguinaldo y las vacaciones de invierno, la pérdida del poder adquisitivo continuó impactando negativamente en los comercios.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) compartió un informe donde reveló los datos oficiales respecto a las ventas minoristas de las pymes y con él, confirmó que las mismas cayeron por cuarto mes consecutivo.

De acuerdo a lo publicado, en el acumulado de 2025, las ventas mostraron una mejora del 7,6% en relación a los primeros siete meses de 2024. En cuanto a la economía de los comercios, detallaron que el 57,9% indició que se mantuvo igual respecto al año anterior, mientras que un 30% afirmó que empeoró.

Por otra parte, el 49,9% de los comercios relevados consideró que la situación económica de su negocio mejorará el próximo año.

Desde CAME, indicaron: «Durante julio, las ventas en los distintos rubros estuvieron condicionadas por factores económicos que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos».

Las cifras por rubro

Del análisis compartido por la CAME se estableció que de los siete sectores relevados, solo tres registraron variaciones interanuales positivas:

Perfumería: encabezó el crecimiento con un 1,8%

Farmacia: siguió con el 0,9%

Alimentos y bebidas con el 0,4%.

En contraposición, cuatro rubros presentaron caídas. Estos son: