El riesgo país supera los 600 puntos este miércoles 14: cae el Merval y los ADRs están en rojo

La operatoria financiera de este miércoles 14 de octubre está atravesada por un clima de marcada cautela en los mercados internacionales. La publicación del dato de inflación de septiembre en los Estados Unidos, que se ubicó en un 3,7% interanual frente al 3,6% anticipado por los analistas, reforzó la perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá un ajuste o prolongará las tasas elevadas por más tiempo. Esta lectura desató ventas en el panel tecnológico Nasdaq y contagió negativamente a los activos de mercados emergentes, incluidos los argentinos.

A la presión que ejercen las tasas de interés internacionales se sumó el repunte en las cotizaciones del petróleo bruto. El barril de Brent trepó hasta los US$ 106,40 y el WTI cotizó a US$ 95,56 tras renovadas tensiones geopolíticas e incidentes militares con buques petroleros en el Estrecho de Ormuz. Este incremento de los combustibles actuó como un factor amortiguador únicamente para las compañías vinculadas a la energía, mientras que el resto de los sectores operó en terreno negativo.

En el plano local, los inversores asimilaron el dato de inflación nacional correspondiente a septiembre, que marcó un 1,9% mensual para el nivel general, pero exhibió un leve freno en la inflación núcleo (1,7%). Pese a que el indicador inflacionario no generó sorpresas negativas respecto a los relevamientos privados, la falta de catalizadores propios mantiene la atención puesta en el frente externo y en el cumplimiento de los compromisos presupuestarios y monetarios de fin de año.

En este marco, la plaza bursátil porteña y los títulos públicos argentinos ajustan a la baja, alineándose con el sesgo vendedor predominante en el resto de las plazas financieras globales.

Sube el riesgo país: el comportamiento de los bonos

Según los paneles de Rava Bursatil a las 15:30, los bonos soberanos en dólares registran números en rojo tanto en sus cotizaciones internacionales en Nueva York como en el mercado local. La mayor presión vendedora se concentró en los tramos más largos de la curva, ante la readecuación de rendimientos por la suba de tasas en el Tesoro estadounidense.

El índice de riesgo país que elabora el banco J.P. Morgan para la Argentina registra una suba de 5 unidades (+0,80%), posicionándose en los 602 puntos básicos, su cota más alta en una semana.

El desempeño de las principales especies cotizadas en la Bolsa porteña y en el exterior se sintetiza de la siguiente manera:

Bonos en dólares (US$):

Las mayores caídas: GD46D (-1,2%), AL41D (-0,9%), AE38D (-0,4%), AL35D (-0,3%), GD30D (-0,1%), GD35D (-0,1%) y AL29D (-0,1%).

GD46D (-1,2%), AL41D (-0,9%), AE38D (-0,4%), AL35D (-0,3%), GD30D (-0,1%), GD35D (-0,1%) y AL29D (-0,1%). Sin variantes: AL30D (0,0%).

Bonos en dólares (tramo pesos):

Las mayores bajas: GD46 (-0,9%), AL35 (-0,7%), GD35 (-0,6%), AE38 (-0,5%), AL29 (-0,2%), AL41 (-0,2%) y AL30 (-0,1%).

GD46 (-0,9%), AL35 (-0,7%), GD35 (-0,6%), AE38 (-0,5%), AL29 (-0,2%), AL41 (-0,2%) y AL30 (-0,1%). Sin variantes: GD30 (0,0%).

Bonos Bopreal y Dollar-Linked:

Bopreal: BPQB7 (+0,3%), BPODB (+0,3%), BPQA7 (+0,2%), BPQD7 (+0,2%) y BPQC7 (-0,2%).

BPQB7 (+0,3%), BPODB (+0,3%), BPQA7 (+0,2%), BPQD7 (+0,2%) y BPQC7 (-0,2%). Dollar-Linked: TZV27 (+0,8%), DS1M7 (+0,2%), TZV28 (+0,2%), DS0O6 (+0,1%) y TZVD8 (-0,1%).

Merval y ADRs, en terreno negativo

El índice S&P Merval retrocede un 0,5% hasta los 2.854.278 puntos en pesos, mientras que medido en dólares cae 0,8% para ubicarse en las 1.766 unidades. El panel líder se ve arrastrado principalmente por las acciones del sector bancario y el rubro inmobiliario.

Principales subas: YPFD (+1,9%), BYMA (+1,0%), Telecom Argentina (+0,9%) y Loma Negra (+0,1%).

YPFD (+1,9%), BYMA (+1,0%), Telecom Argentina (+0,9%) y Loma Negra (+0,1%). Las caídas: IRSA (-2,8%), Banco Macro (-2,2%), Cresud (-2,1%), Central Puerto (-2,1%), Grupo Financiero Galicia (-2,0%), Banco BBVA (-1,6%), Transportadora de Gas del Norte (-1,5%), Ternium Argentina (-1,5%), Sociedad Comercial del Plata (-1,3%) y Grupo Supervielle (-1,3%).

En la misma línea, los Certificados de Depósito Argentinos (ADRs) que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan con marcada mayoría de pérdidas, con caídas lideradas por el sector financiero, agrario y de consumo masivo. La excepción de la jornada vuelve a ser la petrolera estatal YPF, empujada por el alza del crudo a nivel internacional.

Las mayores subas: YPF (+1,5%) y Telecom Argentina (+1,1%).

YPF (+1,5%) y Telecom Argentina (+1,1%). Las mayores bajas: Cresud (-3,2%), IRSA (-3,2%), Mercado Libre (-2,9%), Banco Macro (-2,4%), Grupo Financiero Galicia (-2,3%), Central Puerto (-1,9%), Globant (-1,6%), Ternium (-1,6%), Banco BBVA (-1,5%), Edenor (-1,5%), Corporación América (-1,4%) y Grupo Supervielle (-1,3%).



Cómo opera el dólar y el mercado de futuros

En la plaza cambiaria, los tipos de cambio financieros se mantienen estables con movimientos acotados, operando en brechas moderadas con respecto al tipo de cambio oficial.

Las cotizaciones en las distintas pantallas del mercado registran los siguientes valores:

Dólar Oficial (minorista): $1.535,00 (0,0%).

$1.535,00 (0,0%). Dólar Mayorista: $1.512,50 (0,0%).

$1.512,50 (0,0%). Dólar Tarjeta: $1.995,50 (0,0%).

$1.995,50 (0,0%). Dólar MEP (Bolsa): $1.537,97 (-0,1%).

$1.537,97 (-0,1%). Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.616,10 (+0,2%).

$1.616,10 (+0,2%). Dólar Cripto: $1.634,35 (+0,2%).

En cuanto a los contratos de futuros en Matba Rofex, las posiciones anotan incrementos del 0,1%: la posición de octubre (DLR/OCT26) cotiza a $1.527,00, el vencimiento de noviembre (DLR/NOV26) se ubica en $1.554,50 y la postura para diciembre (DLR/DIC26) opera en $1.583,50.

Por su parte, la brecha entre el dólar oficial y el MEP se posiciona en el 0,20%, mientras que el diferencial entre el oficial y el CCL asciende al 5,10%. La brecha entre el MEP y el Contado con Liqui se ubica en el 5,00%.