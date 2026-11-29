El Gobierno cerró la semana financiera con un doble respaldo político y cambiario tras contener la volatilidad proveniente de Wall Street y los mercados emergentes. Con la media sanción del Senado para suspender las elecciones PASO, la renovación del 105% de los vencimientos en pesos sin subir tasas y un retroceso del riesgo país hacia los 950 puntos (luego de haber superado los 1.000), el oficialismo logró estabilizar el frente financiero de cara a 2027.

Para el economista especializado Pablo Wende, el equipo económico atravesó sin mayores consecuencias un freno brusco en el ingreso de divisas hacia la región. El propio presidente Javier Milei definió ese fenómeno como un sudden stop, término acuñado por Rudiger Dornbusch en 1995 tras el «efecto tequila» y popularizado por el economista argentino Guillermo Calvo, y aseguró: «Sin la economía ordenada como tenemos ahora, esto terminaba en megadevaluación y default».

El alivio local también estuvo impulsado por el retorno de las proyecciones de inflación de noviembre por debajo del 2%, tras el salto al 2,2% en octubre y un pico del 3,5% en la canasta básica.

A esto se sumaron una mejora del 4% en el Índice de Confianza en el Gobierno y un inesperado respaldo desde Brasil: la designación de Luiz Trabuco (presidente del Banco Bradesco) para el Ministerio de Hacienda de Lula da Silva hizo caer el dólar de 6 a 5,52 reales el viernes y rebotar por contagio a los activos argentinos.

El oxígeno de las PASO y el test de los 25 billones de pesos

Según destacó Pablo Wende, la media sanción en el Senado para suspender las PASO resultó determinante para despejar el horizonte financiero del próximo año. La votación fue más holgada de lo previsto y contó con el apoyo de varios gobernadores, incluso algunos distantes de la Casa Rosada, lo que saca del calendario la primaria de agosto y evita el estrés cambiario desde el segundo trimestre de 2027. En paralelo, el oficialismo logró sancionar la reforma de la Carta Orgánica y obtuvo media sanción para el Presupuesto.

En el frente monetario, el Tesoro alcanzó una renovación del 105% en la última licitación de deuda en moneda local. De ese modo, refinanció vencimientos por 25 billones de pesos, mayormente mediante bonos cortos, sin necesidad de convalidar una suba en las tasas de interés, pese al avance del tipo de cambio en las últimas semanas.

Wende subrayó que noviembre fue un mes crítico para los mercados globales por el castigo a las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, la suba de tasas largas en Estados Unidos, el escándalo en Nvidia y la depreciación regional. En ese contexto, el dólar oficial subió casi 5% en el mes, acompañando a las monedas vecinas sin perder control. Hacia adelante, el margen para una baja adicional del riesgo país dependerá del clima externo y de la decisión de tasas que tome la Reserva Federal el 9 de diciembre.

Cautela en Wall Street y la incógnita de la deuda en 2028

Más allá de la calma cambiaria, Pablo Wende advirtió que luce poco probable un rally sostenido de los bonos en dólares en el corto plazo. Los fondos internacionales y los inversores locales priorizan llegar con carteras livianas a las elecciones de 2027, condicionados por las pérdidas sufridas en 2019 tras la derrota de Mauricio Macri y en Brasil luego de haber apostado por Flavio Bolsonaro.

Esa cautela explica por qué las acciones argentinas acumulan una caída promedio superior al 40% en dólares en el año y los bonos retroceden más del 20%, en un mercado que mantiene el temor ante un eventual regreso del kirchnerismo sin señales tranquilizadoras. Para despejar dudas inmediatas, el ministro Luis Caputo detalló de dónde saldrán los recursos para pagar los US$ 4.500 millones que vencen en enero, aunque la incógnita sobre los compromisos de 2028 seguirá abierta mientras las encuestas continúen parejas.

En el plano político, si bien el Índice de Confianza en el Gobierno repuntó un 4% en noviembre, todavía se ubica 17 puntos por debajo del pico alcanzado el año pasado tras las elecciones legislativas. Con esos números, el oficialismo sigue lejos de garantizar una victoria en primera vuelta que le permita evitar un balotaje.

Giro discursivo: el oficialismo cambia crecimiento por estabilidad

Con el frente cambiario más ordenado, la Casa Rosada reorientó su mensaje de cara a la campaña de 2027. A fines de la última semana, Luis Caputo publicó una definición sugestiva en sus redes sociales: «Se le da un gran valor a la estabilidad, no subestimemos a la gente».

Para Pablo Wende, ese cambio de enfoque responde a que las flojas cifras de actividad dejaron atrás la promesa de «los mejores 18 meses del Gobierno». Ahora, el Ejecutivo prioriza sostener la calma del dólar y consolidar una inflación proyectada por debajo del 25% anual para 2027, apoyándose en el argumento de haber evitado una crisis frente a un shock externo combinado de suba del petróleo, tasas altas en Estados Unidos, mercados cerrados y devaluación en Brasil.