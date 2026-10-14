El «Plan B» del Gobierno: Caputo no descartó usar el swap con China si no logra refinanciar los Bonares en 2027

En el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que se celebran en la ciudad de Bangkok, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó despejar las crecientes dudas de los inversores internacionales sobre la capacidad de pago del país de cara a las elecciones 2027.

Según informó Bloomberg Linea, durante un evento a puertas cerradas organizado por la firma JPMorgan Chase & Co., el titular del Palacio de Hacienda admitió ante analistas y fondos de Wall Street que existe «mucho loco en el aspecto político» antes de la campaña de reelección del presidente Javier Milei. Sin embargo, reveló indicios de la estrategia de financiamiento: el Gobierno podría recurrir al tramo activado del swap de divisas con China en caso de que no logre refinanciar los bonos bajo legislación local (Bonares).

El anuncio se produce en un contexto de persistente cautela en los mercados financieros, con un riesgo país instalado en la zona de los 600 puntos básicos tras haber tocado un piso de 410 a comienzos de julio. Esta elevación de las tasas implícitas redujo las probabilidades de un pronto regreso a los mercados internacionales de capitales en el corto plazo, algo que el líder libertario ha evitado hasta ahora.

El «Plan B» con China y la estrategia para los Bonares

La inquietud de Wall Street responde a los cambios de esquema que aplicó el equipo económico a mediados de agosto. Originalmente, el Gobierno planeaba emitir US$ 5.000 millones en Bonares en 2027 como parte de un programa de financiamiento, pero las colocaciones fueron suspendidas preventivamente ante los altos rendimientos de los títulos del Tesoro.

Frente a la consulta explícita de los inversores sobre qué ocurrirá si no se puede concretar el refinanciamiento de los títulos locales, Caputo respondió enfático: «Les explicamos que, en ese caso, podríamos hacer uso del swap con China». Cabe recordar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovó en agosto por otros cinco años el tramo equivalente a US$ 18.000 millones con China, el cual incluye una porción «activada» de US$ 5.000 millones que coincide de manera exacta con el monto de Bonares que el Ejecutivo esperaba emitir.

Adicionalmente, el ministro aclaró que la línea de swap por US$ 20.000 millones que Argentina mantiene con Estados Unidos continúa siendo una opción para contener la volatilidad del mercado antes de las elecciones.

En la misma reunión, Caputo abordó los reclamos pendientes vinculados a los cupones PBI, señalando que el Gobierno pretende resolver esos pasivos «a su debido tiempo», y destacó el historial oficial de «cumplir sus obligaciones con los tenedores de bonos».

Intensa agenda en Tailandia: aval del FMI y créditos del Banco Mundial

En paralelo a las conversaciones con los fondos de inversión, la comitiva argentina encabezada por Caputo y el viceministro José Luis Daza desplegó una cargada agenda con organismos multilaterales de crédito. Uno de los hitos centrales del viaje fue la reunión mantenida con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Según detalló el Palacio de Hacienda, Georgieva fue «muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal» argentina, a la que calificó como «ejemplar en el mundo» a pesar de los shocks globales. Los equipos de ambas partes continúan trabajando para finalizar la tercera revisión del acuerdo.

Por otro lado, Caputo y su equipo dialogaron con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro estadounidense, Erin Browne, y con la plana mayor del Banco Mundial, encabezada por su presidente Ajay Banga. Desde el Gobierno resaltaron que se identificaron oportunidades en sectores estratégicos para «viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por US$ 10.000 millones», al tiempo que el Banco Mundial prestará asistencia técnica para monitorear el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La gira oficial incluye además contactos con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y un desayuno con representantes del G20.

Milei aseguró fondos por US$125.000 millones para contener una corrida en 2027

Las definiciones de Caputo en Bangkok se alinean de manera directa con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien salió a respaldar con vehemencia a su ministro tras calificar como una «pelotudez grande como una casa» las versiones periodísticas que sugerían su posible salida del gabinete. «Tengo una relación simbiótica con ‘Toto’ Caputo, literalmente simbiótica. Nos entendemos de memoria, siempre tenemos una visión alineada», enfatizó el Jefe de Estado.

En ese mismo mensaje, Milei le aseguró al mercado que cuenta con US$ 125.000 millones para amortiguar cualquier intento de corrida cambiaria y pagar la deuda en el período preelectoral de 2027.

Según el esquema detallado por el mandatario, dicha estructura financiera contempla unos US$ 25.000 millones de vencimientos en manos del sector público que ingresarán en refinanciación automática (rollover), y un acuerdo cerrado con «organismos multilaterales y otros países» para los acreedores privados.

Para atender la dolarización preelectoral, detalló que cuenta con US$ 20.000 millones comprados por el BCRA, los US$ 40.000 millones de los swaps con China y EE.UU., y US$ 15.000 millones para intervenir en el mercado de futuros. Sumando los US$ 30.000 millones proyectados por el superávit comercial y el RIGI, el Presidente calculó el total y remató: «No estoy esperando una corrida, pero me estoy preparando».