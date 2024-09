El barco con gas de Vaca Muerta ya zarpó

Que barco no se hunda depende de Argentina.

La Argentina ha puesto a jugar parte de su futuro en el devenir de Vaca Muerta. Como si fuera una tabla de salvación que todo lo puede, Vaca Muerta aparece en la boca de los políticos y dirigentes nacionales de todo tipo como un bálsamo frente a las históricas penurias de la macroeconomía local.

En ese contexto surgen proyectos gigantescos como el proyecto de GNL entre YPF y Petronas por valores de varios miles de millones de dólares, o el nuevo oleoducto de YPF a Punta Colorada en la línea Sur, los proyectos de GNL menores de otras petroleras de capital nacional, la reversión del gasoducto norte con una oportunidad de exportación de 10 millones de M3 a Brasil mediante el Gasbol.

Así también vemos cómo la producción de petróleo en la cuenca sigue creciendo con el objetivo de que Argentina logre en pocos años el tan ansiado millón de barriles diarios. Y en el caso del gas natural, ya batiendo récords superando los 25 mil millones de metros cúbicos en los primeros seis meses de 2024.

Nuestro país va camino, luego de la aprobación del RIGI y el inicio de un proceso de estabilización macroeconómica, a superar los US$15.000 millones anuales de inversión en el sector petrolero en el próximo lustro hacia el 2030.

¿Por qué el mercado ve un boom de Vaca Muerta?

En primer lugar, por la calidad del yacimiento en Vaca Muerta y principalmente porque la industria hizo sus deberes en bajar brutalmente el costo medio de producción en boca de pozo, acercándose fuertemente a los costos en el Permian de Estados Unidos.

En segundo lugar, desde que asumió el nuevo gobierno, se logró alinear mucho más los precios de los hidrocarburos producidos en Argentina al mercado internacional, brindando previsibilidad a los actores. En tercer lugar, se está logrando realizar y finalizar algunas obras de infraestructura como el gasoducto NK (aún operando a menos de la mitad de su capacidad), la reversión del gasoducto norte, la construcción de nuevos oleoductos y líneas de recolección en Vaca Muerta, que apoyan la curva de crecimiento de la producción.

En cuarto lugar, la aprobación del RIGI que brinda certidumbre contractual sin leyes como la de abastecimiento y acceso a los dólares saltando el cepo, logrando realmente que proyectos en carpeta durante años avancen a su análisis de los FID (decisión final de inversión). Y, en quinto lugar, pero posiblemente el punto más importante de todos, que es la estabilidad macroeconómica anclada en el superávit fiscal inclaudicable. Todo esto opera como una orquesta sinfónica capaz de brindar la melodía de inversiones que tanto ansiamos en Argentina para Vaca Muerta en los últimos 10 años.

La planta de GNL y las claves del éxito de Vaca Muerta

En estos días ha surgido mucho murmullo sobre la posibilidad de que Petronas esté por bajarse del proyecto de GNL o al menos de la primera etapa, relacionada a disponibilidad de adquirir los buques para la producción de GNL desde Punta Colorada en Río Negro. Muchos de la oposición hasta festejan como si esto significara un triunfo político frente a los logros del RIGI. Un absurdo, pero bueno, Argentina es Argentina, y “la maquina de impedir, del que me opongo porque me opongo” siempre está a la vuelta de la esquina.

Pero creo que debemos analizar la real dimensión del proyecto de GNL liderado por YPF, para entender que, en la medida que la orquesta sinfónica antes mencionada se mantiene como una convicción nacional, este proyecto de inversión posiblemente el más grande en los últimos cien años se realice de cualquier forma (para encontrar una inversión de capital de esta magnitud, debemos remontarnos a las inversiones inglesas en los ferrocarriles durante la generación del 80).

Cabe destacar, como siempre insisto, que Vaca Muerta compite con otras regiones del mundo como Estados Unidos que se encuentra mucho más cerca del mercado europeo y es el mayor productor de hidrocarburos del mundo. O con Qatar, que produce gas natural convencional mucho más barato y se encuentra con muy fácil acceso a los mercados asiáticos.

Entonces, para que Vaca Muerta desarrolle su potencial, su suerte no depende del recurso disponible, no depende de la tecnología y mano de obra calificada y no depende de los precios de los commodities a nivel global. Vaca Muerta depende de una baja en el costo de capital, como hemos visto las últimas colocaciones de deuda de petroleras por debajo de los 1000 puntos de riesgo y depende de una estabilización macroeconómica que libere los flujos de capital para los grandes proyectos de infraestructura de Vaca Muerta. Depende de un proceso de desinflación consolidándose que equilibre los precios relativos de la economía como está ocurriendo. Depende de una profundización del proceso de desburocratización, de la baja de la presión impositiva en los tres niveles del Estado argentino y de la apertura económica para abaratar costos e introducir con facilidad tecnología a sus procesos. Vaca Muerta depende de que ningunos trasnochados en el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales rompan los equilibrios macroeconómicos logrados hasta ahora.

La industria petrolera es puramente capital intensiva, y la producción no convencional es aún más intensiva. Entonces debemos entender que es pura y exclusivamente el costo de capital, la carga impositiva y los delirios burocráticos en Argentina lo que impiden la explosión de Vaca Muerta. El barco con GNL de Punta Colorada ya zarpó, es nuestra responsabilidad como ciudadanos que no se hunda antes de que llegue a su destino con fantasías de gastos megalómanos.

(*) Director de ABECEB.