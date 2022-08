El BCRA estudia autorizar el cupo de US$ 200 a trabajadores que cobraron el ATP

El Banco Central estudia eliminar la restricción para comprar dólar ahorro a quienes recibieron salarios financiados por el programa ATP durante la pandemia.

“Eso va a corregirse y va a normalizarse. Es cierto que se extendió y duró un tiempo, pero el subsidio se dejó de recibir, y con lo cual, en ese caso particular y en el caso de que no se reciba ningún otro (subsidio), se va a normalizar”, señaló el director del Banco Central (BCRA), Agustín D’Attellis.

Y mencionó que “muy probablemente” se levante “cuando se terminen de tomar algunas de estas decisiones y se incorporen nuevos subsidios (a las restricciones)”.

«Si se revisa el historial, toda persona que recibe algún tipo de subsidio del Estado no tiene acceso a comprar dólares. Por ejemplo, quienes perciben la Asignación Única por Hijo (AUH), o recibieron un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, no pueden acceder al cupo de US$ 200″, señaló.

El valor del dólar solidario -incluido impuestos- actualmente cotiza $55 por debajo del mercado informal, a unos $235.

Agencia Télam.