FMI: Argentina recibió el desembolso por U$S2.000 millones y respiran las reservas del Banco Central

El Gobierno nacional recibió este lunes U$S 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente al desembolso por la aprobación de la primera auditoría del programa en curso.

El dinero se acreditó en el Banco Central por lo que las reservas subieron a U$S 43.023 millones.

De esta forma, la administración de Javier Milei ya recibió U$S 14.000 millones, de los U$S 20.000 millones que conforma el programa de Facilidades Extendidas anunciado en abril. Los U$S 6.000 restantes se recibirán a partir de las próximas revisiones que se reanudarían hacia fin de este año.

Ambas partes consensuaron cambios en las metas del plan, puntualmente en lo referido a la acumulación de reservas, y el Directorio del FMI no puso objeciones para girar el dinero. De esta forma, para fines de diciembre el balance del Banco Central podrá acreditar U$S 1.000 millones en rojo, en lugar de los U$S 5.550 en positivo que imponía el convenio original.

El esquema tiene como objetivo primario apoyar al gobierno de Javier Milei en la normalización de la macro economía para lograr una fuerte caída del Riesgo País, que le permita al país regresar a los mercados voluntarios de deuda y refinanciar los abultados vencimientos que sobrevienen desde 2026.

La operación no cambió el clima financiero: bonos con leve alza y Riesgo País estable en 770 puntos

Pero habida cuenta que el mercado descontaba que el FMI iba a emitir un voto político evitando complicar a Milei, al menos por ahora, no se detecta un cambio de escenario. Este lunes los bonos de la deuda pública registraron una leve suba de 0,5%, que mantuvo al Riesgo País en la zona de 770 puntos. Este indicador debe caer por debajo de los 500 puntos a más tardar en el inicio de 2026. El Gobierno atribuye esta desconfianza del mercado al riesgo político que conllevan las elecciones de octubre.

Con el desembolso de hoy, las reservas netas pasan a ser del orden de los U$S 8.300 positivas, monto que obra de amortiguador ante eventuales ataques especulativos.

De allí que con este escenario, más tasas altas que invitan al carry trade, el dólar arrancó la semana en calma, incluso con leves retrocesos. El oficial bajó $ 5 a $ 1.320 y $ 1.370 para compra y venta, respectivamente. En tanto, el precio para los minoristas a través de terminales bancarias se ubicó en $ 1.328 y $ 1.372. En consecuencia, para aquellas operaciones con dinero depositado en cuentas la mejor opción resulta la compra de dólares financieros, ya que el MEP tiene un valor de $ 1.350, mientras que el Contado con Liquidación se ubicó en $ 1.356. El dólar “blue” también tuvo un leve retroceso y cerró este lunes a $ 1.310 y $ 1.330; en Córdoba se pagó $ 1.340.

Con un perfil similar, el mercado de futuros mostró contratos a fin de agosto a 1.380 para el dólar oficial, 0,7% menos que el cierre del último viernes.

Corresponsalía Buenos Aires