El federalismo argentino tiene su oportunidad en la globalización

Como señala en sus diferentes ediciones “El Boletín del Comité sobre las Provincias en el Plano Internacional” elaborado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el cual tiene como objetivo recopilar la actividad internacional de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asistimos a un aumento de los vínculos internacionales entre provincias y cámaras empresariales con embajadores de potencias económicas globales como la Unión Europea, China y los Estados Unidos. El Art 124 de la Constitución Nacional el cual habilita a “las provincias a crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación”. Estableciendo además que “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Es producto de la reforma constitucional del año 1994, y expresa un contenido de alto valor estratégico, complementando y actualizando los lineamientos constitucionales en relación con la política exterior argentina, al otorgarle a las regiones la capacidad de vincularse internacionalmente.

Queda aún pendiente tal como suscribieron la mayoría de los gobernadores en el reciente “Pacto de Mayo”, una de las reformas estructurales más importante, que es aquella vinculada a la relación fiscal entre Nación y las provincias. No puede haber descentralización política sin descentralización fiscal. El otorgar más autonomía a sus estados para decidir sus políticas económicas y tributarias, crea competencia entre las jurisdicciones para atraer inversiones. Lo mencionado se puede observar en la ya resuelta disputa entre las provincias de Rio Negro y Buenos Aires con relación, a qué jurisdicción logra ofrecer las mejores condiciones logísticas y económicas para la instalación de una planta de GNL (YPF-Petronas), la cual permitirá a la Argentina participar en la transición energética global. El mundo se encuentra en una continua carrera internacional de competitividad.

Una de las características de la geopolítica actual reside en que la integración económica es crecientemente infranacional. Esto significa que hay regiones o ciudades que ganan autonomía al comenzar a vincularse más con el exterior que con sus propias naciones. Las virtudes de participar en la nueva globalización implican la reducción de costos de distancia, la mejora en su vinculación con lo extranjero por la apertura cultural y la normalización de la internacionalidad más que los lugares más aislados. El entramado productivo Cuenca Neuquina/Vaca Muerta, nos muestra que el mundo de los hidrocarburos se encuentra permanentemente inmerso en una revolución tecnológica, su posicionamiento como activo global es fruto de la innovación capitalista más avanzada. Este hecho destierra la idea de que la producción primaria (agro y energía) están totalmente distantes de la innovación científica tecnológica con relación a otras actividades. Tal como se ha podido observar en la Offshore Technology Conference (OTC) realizada en Houston, Texas. La transformación energética global aplica tecnologías e innovaciones de última generación.

En plena era de globalización donde la distinción tradicional entre el “adentro” y el “afuera” se desvanece, los gobernadores provinciales deberían tener como objetivo estratégico el convertir a sus respectivas administraciones en un factor dinámico de la actividad económica, en lugar de ser un factor paralizante e improductivo. El explicar y persuadir sobre los objetivos y reformas de largo plazo en sintonía con las tendencias globales de su tiempo, tomando distancia de “tentaciones proteccionistas”. La idea de que se puede ser competitivos en base a créditos subsidiados o barreras arancelarias es una equivocación doctrinaria de características extemporáneas. Peter Drucker expresaba que la “planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”. Esto es sumamente importante ya que la inserción internacional de una nación no sólo depende de su política exterior (entendida como el ámbito tradicional de la Cancillería). Si el resto de las administraciones no contribuyen a optimizar la inserción de la Argentina en el mundo, poco importará el profesionalismo de la Cancillería.

Históricamente la región centro (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires) ha sido el eje de la inserción internacional Argentina a través del mercado global de agro alimentos, explicando el ingreso de 7 de cada 10 dólares en las últimas décadas. Dado el contexto actual, las provincias vinculadas al “Triángulo del litio” o la activo “Cuenca Neuquina/Vaca Muerta”, se posicionan en condiciones de actuar como micro regiones promoviendo mancomunadamente su vínculo con lo más avanzado de la economía global. El aprovechar la oportunidad de fortalecer en términos productivos, territoriales, institucionales y políticos el resto de la república Argentina, seria destrabar la tradicional dependencia centralista y potenciar el federalismo. Como sostenía el ex Presidente Gral. Julio A. Roca en su discurso de asunción ante el congreso 12 de Octubre de 1880 es necesario vincular los intereses materiales de las Provincias, “para centuplicar sus fuerzas productoras”. El pendiente “federalismo real argentino” tiene su oportunidad en las fuerzas de la globalización.

