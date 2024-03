El Gobierno de Milei advirtió que podría cobrar Ganancias retroactivo si no sale la nueva ley

Mediante declaraciones del ministro del Interior Guillermo Francos, el Gobierno nacional dejó trascender este jueves que podría cobrar en forma retroactiva el impuesto a las Ganancias si la nueva ley que planea enviar al Congreso no obtiene el visto bueno de los legisladores.

Entrevistado por Radio Rivadavia esta mañana, el funcionario aseguró que por omisiones del decreto del exministro de Economía Sergio Massa, el último trimestre del año pasado quedaría alcanzado por el tributo que ahora la gestión de Javier Milei busca aplicar otra vez.

“Un tema es que se hizo tan mal el tema del decreto, hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, dijo Francos.

En esa línea, explicó: “Y cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”, advirtió el ministro.

El problema parece estar en un bache legal que tuvo la reducción de Ganancias decidida por el gobierno de Alberto Fernández y que fue instrumentada por el entonces titular de Hacienda, Sergio Massa, quien ademas era candidato por la presidencia.

Para compensar ese inconveniente, el exministro había acompañado la ley que fue aprobada en el Congreso con apoyos, entre otros, del ahora presidente Javier Milei, con un decreto que instaba a la AFIP a no retener el impuesto durante el último trimestre del año pasado.

Sin embargo, ese decreto nunca fue validado por el Congreso, situación advertida ahora por Francos, quien reiteró la intención del nuevo Gobierno de restaurar el tributo con una nueva ley.

Ganancias retroactivo: cuanto se debería pagar de implementarse

Según estimó el medio Infobae, quienes trabajaban durante el último trimestre de 2023 en relación de dependencia, ejercían cargos públicos o percibían jubilaciones por encima del mínimo no imponible, debería pagar una importante suma en forma retroactiva.

Algunas de las estimaciones muestran que las deudas, por contribuyente, partirían desde los los $500.000 o $600.000.