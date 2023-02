El Gobierno reconoció que la inflación se aceleró en el inicio del año y que superará el 5%

Corresponsalía Buenos Aires

La inflación de enero adelantaron desde el Gobierno que será más alta de lo que esperaba, es decir, estará por encima del 4% mensual que se había fijado como meta. Así lo indicaron desde el equipo que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa, Los detalles del recalentamiento de los precios los difundirá este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“Lamentablemente vemos que las cifras están por arriba del mes anterior, eso nos preocupa”, adelantó José De Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo.

Así, el funcionario nacional confirmó que en la Casa Rosada descuentan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero superará el 5,1%, marca que registró en diciembre del año pasado.

Durante una entrevista con la radio AM750, De Mendiguren consideró que uno de los factores que apuntaló la inflación fue el “abuso” con los precios en el sector del turismo. “En la temporada hubo un movimiento muy importante de turismo, récord en todos los lugares de la Argentina, e indudablemente cuando esto sucede se abusan con precios”, apuntó.

“El límite lo pone muchas veces la capacidad de compra. La gente compra igual a pesar de los precios que no debería convalidar y esto no nos ha ayudado. También algunos problemas estacionales. Esto no quiere decir que hay que abandonar esa lucha para que el sendero de la inflación siga a la baja”, completó De Mendiguren.

El secretario subrayó que la inflación es el “problema grave” que preocupa a todos en el equipo de Massa.“El problema que tenemos es grave, porque además vos podés estar creciendo, el nivel de desempleo es de los más bajos de los últimos 10 años, 6,9%, pero hoy lo que está pasando es que a la gente que está trabajando, que tiene empleo, no le alcanza la plata”, repasó.

“A nosotros lo que nos vuelve locos en este momento es el tema de inflación, que es un tema muy complejo”, insistió De Mendiguren, para luego referirse a las variables que dejó el gobierno de Mauricio Macri y a la suba de precios internacionales vinculada con la pandemia del coronavirus.

Con una inflación superior al 5,1% mensual se frustra el plan que emprendió Massa para tratar de marcarle un sendero a la marcha de los precios. La expectativa del Ministro de Economía, que buscó materializar con serie de medidas como acuerdos de precios, es ponerle un techo del 4% mensual a los precios antes de abril.

En ese contexto, Massa y el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, presentaron el lunes por la noche el programa Precios Justos Carne. “La sequía en algún momento nos aumentó el volumen de venta y faena y nos mantuvo el precio de la carne por debajo de la inflación, pero el cambio del período en el ciclo productivo y la necesidad de recuperar valor sobre la base de falta de alimento para la ganadería por la sequía nos fue marcando una suba de valor, sobre todo en el mes de enero”, repasó el ministro de Economía.

El programa contempla bajas de hasta el 30% en 7 cortes de los cortes de mayor consumo. algunos de los cortes de mayor consumo. Además, habrá reintegros del 10% para compras en carnicerías con tarjetas de débito y crédito, entre otras medidas.

Según indicó Tombolini, se pondrá a disposición “15.000 toneladas de corte parrillero” para garantizar la oferta. El secretario precisó además que los precios acordaros regirán desde el próximo viernes hasta el 31 de marzo: el kilo de asado de tira quedará en $ 1.035; el de vacío, a $ 1.351; el matambre, a $ 1.310; la falda, a $ 675 pesos, la tapa de asado a $ 1.035; la nalga, a $ 1.375, y la paleta a $ 1.113.