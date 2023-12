El impacto de las medidas de Caputo en las tarifas, combustibles y Vaca Muerta

Las recientes medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía de Javier Milei, Luis «Toto» Caputo, generarán, como él mismo lo describió, un fuerte impacto sobre los bolsillos de los argentinos: «vamos a estar por unos meses peor que antes«. El golpe se sentirá, entre otros precios, en las tarifas de luz y gas y los combustibles. Sin embargo, para Neuquén y Vaca Muerta que verá mejores precios de sus productos, el escenario podría volverse negativo.

De acuerdo a lo anunciado esta tarde por Caputo las tarifas de la luz y el gas perderán los subsidios. Actualmente un tercio de la población no tiene subsidios en sus facturas debido al plan de segmentación implementado en la gestión saliente. Otro tercio percibe una fuerte ayuda con lo que se denomina «tarifa social» que, a juzgar por los dichos del ministro Caputo, no seguiría aplicándose. En este caso el impacto podría ser durísimo en las facturas de los servicios y, según estimaciones extraoficiales, llegar a duplicarse.

El segundo tercio de los argentinos, que tenía subsidios de acuerdo a la franja de consumo que registraba, también verá aumentar sus boletas, cómo mínimo, en un 45% en comparación al mismo gasto energético.

Pese a que el dólar oficial duplicó su valor, es decir aumentó un 100%, y el precio de la energía está atado a la cotización, esos valores -que son casi el 60% del monto total en una factura- no pueden ajustarse, tanto en el gas como en la electricidad, sin antes realizar audiencias públicas.

Por el momento no hubo señales del gobierno de Javier Milei de avanzar en este sentido, pero su ideario plantea que los precios de bienes y servicios deben ajustarse libremente, por lo que habrá que esperar cómo sigue.

En el caso del combustible, como se conoce mundialmente, un valor promedio para el litro de nafta premium es de un dólar. Con los últimos aumentos, que se aceleraron en las semanas previas al cambio de mando presidencial, la relación estaba en equilibrio con la cotización oficial (400 pesos). Seguramente puedan esperarse nuevas subas para alcanzar el nuevo valor oficial: 800 pesos.

Cómo impactan las medidas de Caputo en Vaca Muerta

Sin embargo, habrá que esperar porque el ministro Caputo anunció que se equipararán todas las economías a las retenciones que hoy pesan sobre el complejo agropexportador. El petróleo, que en lo que va de 2023 exportó 3.800 millones de dólares, tiene un alícuota de retención del 8%, es decir, que el precio de paridad de exportación -que se usa para la venta interna de refinación- debería tener en cuenta, de mínima, ese descuento.

De todos modos si todas las alícuotas se equiparan o tienden a confluir es probable que la industria petrolera, y por tanto el valor del combustible, se vea más afectado aún. Esa sería la noticia «positiva» para los consumidores que verían algún bálsamo en el impacto del dólar. En este caso no hay que descartar un moviemitno del valor del crudo internacionalmente. Eso ya sería otro tema con precios desregulados.

La contracara de los consumidores en un aumento de las retenciones para el petróleo puede ser un freno en la actividad ya que las compañías no estarían vendiendo a valores de mercado y deberían importar los combustibles que no se abastecen en el país a un precio más alto. Una situación que, en rigor de verdad, viene arrastrándose durante casi todo el último gobierno, pero ahora con una alicuota menos digerible.

De todos modos el principal escollo o reclamo de la industria deberá seguir esperando: la libre disponibilidad de divisas para el giro de las utilidades, es decir, la salida del país de los dólares generados. También es propable que la actual falta de dólares se prolongue y, por lo tanto, se mantenta un mercado paralelo, el dólar blue, quizás con una brecha más cerrada pero que imponga costos extras para parte de la actividad.

Cómo impactan las medidas de Caputo en Neuquén

En el mismo sentido operarán las medidas anuncias por Caputo en las arcas de Neuquén. El gobierno del recientemente asumido gobernador, Rolando Figueroa, se nutren de ingresos que en casi un 80% fluctuan con el precio del dólar oficial. Por lo tanto el nuevo tipo de cambio podría ser una noticia extraordinaria para el nuevo mandatario provincial.

Sin embargo, corre la misma suerte que la industria petrolera en Vaca Muerta. Si la suba de retenciones a la exportación afectan el nivel de actividad, el riesgo para las cuentas de Figueroa puede ser alto peligro.

Pero además suma otro frente, dentro de los anuncios de Caputo se indicó que las obras públicas que fueron licitadas y no empezadas no se harán . Entre ellas se cuentan varias que son clave para la industria, sobre todo la gasífera, pero dos atan de particular manera el futuro de Neuquén: la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner y el reversal del Norte, que además podría generar problemas de abastecimiento domiciliario para esa región del país.

Una tercera obra, pero que estaba en manos de YPF, quedó en duda y también es trascendental: el oleoducto a Sierra Grande. En suma este complejo de obras, que ahora quedan a la suerte del sector privado, explican el grueso de las proyecciones que tenía el plan exportador de Vaca Muerta en el corto plazo.

Finalmente Figueroa que verá crecer sus ingresos, también verá crecer sus pasivos por que cuenta con al menos 1.160 millones de dólares en vencimientos. Al tipo del cambio actual, los pasivos representaban la mitad de los ingresos proyectados por regalías. Con la devaluación anunciada equipara los ingresos petroleros con el pasivo acumulado.