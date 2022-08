Segmentación de tarifas: explicación fácil y rápida sobre qué y quiénes pagarán más

Desde hace un mes términos como segmentación, coeficiente de variación salarial, categorías de usuarios y por supuesto, aumentos de tarifas se han mezclado para marear a más de un vecino. En esta nota explicaremos de forma sencilla qué es la nueva segmentación que anunció ayer el gobierno, quiénes pagarán más y desde cuándo.

Todo parte del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), el formulario que hay que completar sí o sí para mantener los subsidios y que todavía sigue abierto en este link. Ese registro divide a los usuarios de luz y gas por redes de todo el país en tres grupos.

El grupo 1 es de mayor poder adquisitivo, pero se iguala con ese grupo a quienes no se hayan anotado en el RASE. Estos usuarios perderán todos los subsidios que tienen hasta hoy en sus facturas de luz y gas. Ayer el gobierno reconoció que más de 4 millones de usuarios no se anotaron en el RASE y perderán sus subsidios, incluyendo gente que sí está en condiciones de recibir los subsidios pero no entendió el sistema o no tuvo acceso.

El grupo 2 es el de más bajos recursos y se lo equipara con los usuarios de la Tarifa Social aunque aquí en la zona no todas las empresas reconocen la figura de tarifa social. Este segmento mantendrá todos los subsidios que ya tienen y dicho más en claro, no tendrá más aumentos en el año en el gas y posiblemente en la luz, aunque en este caso dependerá de la definición de cada distribuidora.

El grupo 3 es el intermedio, un segmento que desde Nación asimilan como la clase media. Este grupo mantendrá los subsidios que hoy tiene en sus boletas, pero con topes. Es decir, que si consume mucha luz o gas, va a pagar una parte de ese consumo sin subsidios.

Qué pasa con la boleta de la luz

Como ya dijimos, los usuarios del grupo más bajo no tendrán aumento. Los del grupo más alto sí porque perderán todos los subsidios pero en forma escalonada a pagar en septiembre, noviembre y enero. En tanto que los usuarios del grupo intermedio son los que tendrá una suba solo si su consumo es elevado y también con los mismos escalones del grupo 1.

Desde Nación se fijó un tope para el consumo mensual de 400 kWh por mes. Este es un nivel alto, ya que el promedio nacional es de 300 kWh al mes, pero además se elevó ese techo hasta los 550 kWh por mes para los usuarios de localidades sin acceso al gas natural, y que utilizan la electricidad para calefaccionarse.

¿Qué pasa si se exceden esos techos de 400 ó 550 kWh? Se paga un precio más caro por el consumo excedente, porque se lo abona sin subsidios. Es decir, si una familia consume 450 kWh un mes, pagará 400 con el precio habitual, que tiene subsidios, y los restantes 50 con el precio sin subsidio, que es un poco más paro, pero por haberse pasado no es que perderá todos los subsidios.

En las facturas de este mes aumentará el Precio Estacional de la Energía Eléctrica un 113,9%, que es el componente subsidiado de las boletas y sobre el cual se calcula el consumo. Este valor pasará de los actuales 3.529 pesos a un total de 7.684 pesos cuando se aplique la quita total de subsidios en enero, por lo cual a quienes se les retiren los subsidios totalmente o por la parte excedente, pagará además ese precio más alto.

El objetivo del gobierno es potenciar el ahorro energético, para así reducir importaciones.

Cómo es la suba en el gas

En el caso del gas natural, sucede más o menos lo mismo que con la luz. Solo los usuarios del grupo intermedio tendrá un tope de consumo, que si lo pasan pagarán una parte de su boleta sin subsidios. Pero en este caso no es un mismo tope para el país, sino que se optó por utilizar las subzonas que ya tienen las distribuidoras de gas de todo el país, porque reconocen las diferencias climáticas que hay en Argentina que marcan que entre la provincia que más consume y la que menos gas consume haya una brecha de 11 a 1.

Resumiendo, en la boleta de cada usuario las empresas deberán indicar cuál será el tope hasta el que se podrá consumir gas con subsidios, y a partir del cual si se pasa se pagará esa porción a tarifa plena. El cálculo será facilitado por las empresas de gas porque se realizará un promedio entre el mínimo y el máximo consumo para cada tipo de usuario y subzona del país, y lo que el Estado mantendrá con subsidios es el 70% de ese promedio.

Esto hace que no haya un monto exacto para indicar, aunque sí en líneas generales se puede indicar que se subsidiará el 70% de un consumo promedio para cada zona del país.

Y que ya se definió que la parte sin subsidios -que es la que pagarán los usuarios del grupo 1- tendrá un aumento del 167% en el componente gas o PIST, por lo cual a partir de enero cuando se retiren todos los subsidios los usuarios del grupo 1, los que no se hayan anotado en el RASE y el consumo excedente del techo permitido de gas, se abonarán con un alza tarifaria cercana al 80%.

Cuándo empiezan los aumentos

La quita de subsidios tanto para luz y gas -y sin contar el servicio de agua y saneamiento que es solo para Buenos Aires- comenzará a aplicarse con los consumos de este mes que se pagan el mes que viene. Esto quiere decir que la factura próxima ya llegará con estos recortes.

En esta primera etapa se retirará el 20% de los subsidios. En las boletas que se pagan en noviembre se retirará otro 40% y en la de enero enero el 40% final, haciendo así que a partir de ese momento estén vigentes las tarifas plenas sin subsidios para el grupo 1 y para el consumo excedente.

Además desde Nación se indicó que en el caso del servicio eléctrico los comercios serán considerados como parte del grupo 1, es decir como parte del sector de más altos ingresos del país, y perderán los subsidios de la misma forma que el grupo 1.