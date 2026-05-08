Reunión de Gabinete: Milei volvió a respaldar a Adorni y repasaron el plan de gestión

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde ratificó su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y analizó junto a sus ministros el rumbo de la gestión para lo que resta del año y el próximo.

El encuentro, que se extendió por más de dos horas y media y contó con la presencia de todos los integrantes del Gabinete, se desarrolló en un clima que fuentes oficiales calificaron como positivo. Durante su intervención, Milei brindó un panorama general de la administración y dedicó un tramo central a reafirmar la continuidad de Adorni en el cargo, en medio de cuestionamientos recientes.

Tras la exposición del mandatario —que duró cerca de media hora—, Milei se retiró para continuar su agenda en la residencia de Quinta de Olivos, y el jefe de Gabinete tomó la conducción del encuentro.

En ese marco, Adorni agradeció a los equipos ministeriales por el trabajo realizado en la elaboración de su informe de gestión presentado el 29 de abril en la Cámara de Diputados, y avanzó en la exposición de los principales lineamientos del Ejecutivo.

Entre los puntos abordados, se detallaron aspectos de la reestructuración presupuestaria, así como el proceso de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos, previsto para fines de mayo. También se mencionó la necesidad de revisar acuerdos con organismos internacionales.

Hacia el cierre, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, expusieron sobre los proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso.

Entre las iniciativas destacadas figuran la denominada Ley Hojarasca, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y reformas vinculadas a la Ley de Salud Mental, consideradas prioritarias dentro de la agenda legislativa del Gobierno.

Con respaldo de Karina Milei, Manuel Adorni lideró la inauguración de una planta de Mercedes Benz

Manuel Adorni encabezó este viernes la inauguración del nuevo Centro Industrial de Mercedes Benz en Zárate y fue acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. En medio de las investigaciones por su patrimonio, el funcionario defendió las medidas económicas del Gobierno y sostuvo que la Argentina atraviesa “un cambio de época”.

Durante el acto, Adorni fue el principal orador y agradeció a la empresa. “Quiero agradecerles por apostar por nuestro país, por entender que la Argentina cambió y por seguir exportando el talento argentino al mundo”, expresó. En las últimas horas, el funcionario evitó referirse públicamente a sus bienes y aseguró que no quiere “entorpecer el accionar de la Justicia”.

Karina Milei acompañó toda la actividad y compartió el escenario con el jefe de Gabinete. La presencia de la secretaria general fue interpretada como una señal de respaldo político en medio de la controversia que rodea al funcionario.