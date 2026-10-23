El riesgo país subió a 717 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año: cuáles son los principales factores

El riesgo país registró una nueva suba en la última jornada. La cifra aumentó por 13 unidades y cerró en los 717 puntos, con lo que se aproximó este viernes a la barrera de los 720 puntos y tocó su registro más alto de los últimos 12 meses.

El indicador que refleja la confianza de los inversores estuvo impulsada por la caída de los bonos soberanos argentinos. Los títulos globales recortaron hasta un 0,5% en el mercado internacional, mientras que los bonares avanzaron hasta un 0,2%. En el transcurso de octubre, el índice acumula un incremento del 18,1% y registra una suba del 25,6% en lo que va del año.

En el ámbito bursátil, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con tendencia mixta. El medio de noticias TN mencionó que las subas principales corresponden a:

Ternium (+2,5%)

(+2,5%) YPF (+2,3%)

(+2,3%) Transportadora Gas del Sur (+1%)

En tanto que las bajas afectaron a Globant (-2,1%) y Corporación América (-1,4%). Por su parte, el dólar oficialoperó a $1550 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Cuáles son los factores internacionales y locales detrás de la suba

El incremento del riesgo país responde a una combinación de variables externas y domésticas. A nivel internacional, el rendimiento de los bonos de Estados Unidos continuó en ascenso y elevó la base de cálculo del indicador.

Asimismo, el petróleo superó los US$115 y marcó su mayor valor en seis meses, presionado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y las alertas en torno al suministro global.

En el plano local, los analistas financieros atribuyen la escalada a las dudas planteadas en torno al esquema financiero proyectado por el Gobierno para 2027, un escenario que derivó en operaciones de venta de títulos soberanos que redujeron sus cotizaciones e incrementaron sus rendimientos.

En el plano local, el INDEC informó que la actividad creció 0,1% mensual en agosto, mientras que los salarios formales del sector privado aumentaron 1,2% real en el mes.