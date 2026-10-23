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Economía

Dólar oficial hoy: cómo despide la semana el Banco Nación este viernes 23 de octubre 2026

El dólar oficial culmina otra semana de estabilidad en el Banco Nación, mientras el Banco Central equilibra el frente mayorista y el dólar blue consolida una brecha mínima. Todo el esquema de cotizaciones de este viernes 23 de octubre 2026.

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Redacción

Por Redacción

Dólar oficial hoy: cómo despide la semana el Banco Nación.-

Dólar oficial hoy: cómo despide la semana el Banco Nación.-

En la última rueda de dólar oficial hábil de la semana, la plaza de divisas confirma una dinámica de continuidad y previsibilidad que aleja cualquier sobresalto de corto plazo en los mostradores bancarios, permitiendo que la economía real opere con referencias transparentes.

Con una oferta comercial de dólares que abastece con fluidez los requerimientos del sector productivo y un seguimiento constante de las autoridades monetarias, las entidades financieras abren sus puertas ratificando precios estables, lo que brinda certezas operativas a las familias y a las empresas que planifican sus gastos de fin de mes.

Viernes 23 de octubre 2026: comportamiento en la Patagonia del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

Viernes 23 de octubre 2026

JurisdicciónEntidad Bancaria RegionalCompraVenta
NeuquénBanco Provincia del Neuquén (BPN)$1.490,00$1.560,00
Río NegroBanco Patagonia$1.495,00$1.545,00

Viernes 23 de octubre 2026: cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación

En las sucursales bancarias y en la plataforma web del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista concluye este viernes 23 de octubre 2026 a $1.500 para la compra y a $1.550 para la venta, en tanto que el promedio de bancos comerciales fiscalizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exhibe una franja de $1.490 para la compra y $1.550 para la venta.

Viernes 23 de octubre 2026

A continuación, la síntesis gráfica con los valores de referencia del mercado para la toma de decisiones al cierre semanal:

Tipo de cambioCompraVentaEstado y lectura operativa
Dólar oficial (Banco Nación)$1.500,00$1.550,00Referencia minorista sin variaciones
Dólar oficial (Promedio BCRA)$1.490,00$1.550,00Pizarras bancarias del sistema privado
Dólar mayorista (BCRA)$1.529,00Canal exclusivo para comercio exterior
Dólar tarjeta / turista$2.015,00Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias
Dólar blue$1.545,00$1.565,00Plaza informal en franja de equilibrio semanal
Dólar MEP (Bolsa)$1.556,79Operatoria bursátil mediante títulos soberanos
Dólar Contado con Liquidación (CCL)$1.640,83Transferencia y arbitraje de activos al exterior
Euro oficial$1.732,00$1.754,00Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.


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En la última rueda de dólar oficial hábil de la semana, la plaza de divisas confirma una dinámica de continuidad y previsibilidad que aleja cualquier sobresalto de corto plazo en los mostradores bancarios, permitiendo que la economía real opere con referencias transparentes.

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