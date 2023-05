Elbio Laucirica: «La fruticultura tiene por delante un enorme desafío ante la demanda global de alimentos»

El Presidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica, visitó esta semana la ciudad de General Roca en el marco de la llegada que la entidad busca concretar con la realidad que atraviesa cada una de las economías regionales del país.

En diálogo con RÍO NEGRO, el empresario y dirigente rural brindó su mirada acerca de la fruticultura del Alto Valle y de la situación económica nacional.



PREGUNTA: ¿Cuál es el motivo de la visita a General Roca?

RESPUESTA: Bueno, Desde que asumí la presidencia del CONINAGRO me he propuesto recorrer las distintas federaciones que la integran. Entre ellas está la primera cooperativa frutícola donde está el Ingeniero Sergio Riskin y le debía esta visita. Además estuvimos con la gente del consorcio PAI SA, un consorcio de exportación que realmente trabaja con una gran pujanza en cuanto a inversión que han hecho los distintos integrantes, con muchísimos beneficio desde el punto de vista comercial para la producción y para los pequeños productores frutícolas. Y por qué no también con una visión muy amplia y de futuro y de avanzada y de vanguardia con la trazabilidad y la producción de frutas orgánicas.

P: ¿Qué impresión se lleva de la fruticultura del Alto Valle?

R: Realmente me voy maravillado con el empuje de esta gente y cómo están trabajando en esta provincia para llevar alimentos al país, pero también a distintos puntos del mundo exportando a distintos mercados.

El mundo pide alimentos saludables, funcionales, orgánicos, pero también producidos con sustentabilidad, socioeconómica y ambiental, y con certificación y con inocuidad. Tal como se plantearon acá con la fruta, con la pera y la manzana.

P: Algo muy paradigmático, en una época donde la actividad principal en una nuestra zona pasó a hacer los hidrocarburos…

R: Sí, pero he realmente la producción de alimentos tiene por delante un gran desafío para los productores como los de Argentina. Se estima que en 2050 habrá nueve mil millones de habitantes en el mundo. China por ejemplo, está incrementando el ingreso per cápita de su población. Esto hace que aumenten la demanda de alimentos, y la demanda de alimentos de calidad. Entonces este esto nos llama a considerar este desafío que te decía en un principio en que las demandas y los cambia y los hábitos de alimentación y la cambios. El mundo pide alimentos saludables, funcionales, orgánicos, pero también producidos con sustentabilidad, socioeconómica y ambiental, y con certificación y con inocuidad. Tal como se plantearon acá con la fruta, con la pera y la manzana.

P: ¿Han presentado un plan de política agroindustrial desde CONINAGRO?

R: Sí, efectivamente, CONINAGRO está trabajando codo a codo con el Consejo Agroindustrial. Somos sesenta entidades, cámaras, y productoras.

La idea es aumentar las exportaciones, promoverlas a través de políticas de Estado, que sean perdurables en el tiempo, incentivar la producción y el agregado de valor de nuestra producción. Y no quedarnos solo en las producciones pampeanas, sino también en todo lo que abarca a las economías regionales.

Visita. Laucirica en su visita a una frutícola de la región.

P: ¿En qué consiste el plan? ¿Cuáles serían los ejes rectores?

R: Estamos trabajando en una reforma fiscal integral, en donde se privilegie el Impuesto a las Ganancias por sobre impuestos regresivos como Ingresos Brutos y derechos de exportación. Pero además de esto, hay un paquete de medidas que buscan dar estabilidad y nos den la previsibilidad que se necesita para las inversiones. Entre ellas de generadoras de trabajo y de la inserción de insumos que permitan promover la mayor producción. Y muchas veces esto no quiere decir mayor robo son simplemente, sino también en en condiciones favorables y de cuidado de los recursos de los recursos naturales. Un paquete de leyes que hagan crecer el trabajo y la actividad productiva.