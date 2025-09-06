Emisión monetaria: un ex jefe de Javier Milei dijo que la están «multiplicando» y el Gobierno salió al cruce

El economista Miguel Ángel Broda, ex jefe de Javier Milei, aseguró esta semana que la gestión de Javier Milei amplió la base monetaria a través de la emisión. Sus comentarios generaron repercusiones, ya que una de las banderas del Gobierno consiste en no emitir un peso para eliminar la inflación, y desde el equipo económico salieron al cruce: «No entienden nada».

Broda, quien fue jefe del presidente en una consulta, indicó que cuando asumió Milei la base monetaria era de $8 billones, mientras que la actual es de $44 billones.

«Todos los agregados monetarios se multiplicaron por 4. El 8 de julio de este año era de $ 33 billones y el 10 de julio pasó a $ 44 billones, un 33% en días«, dijo en contacto con LN+.

En este sentido, explicó que esto se debió a «los altos vencimientos de deuda del Tesoro», pero a su vez recriminó: «No sé a quién se le ocurrió terminar con las Letras Fiscales (LEFI), que podrían haber quedado pospuestas en el tiempo».

Qué dijo el equipo económico de Javier Milei sobre la emisión monetaria

El primero que le contestó a Broda fue Federico Furiase, director en comisión del Banco Central (BCRA): «Apagados los motores de la emisión monetaria asociados al déficit fiscal y los pasivos remunerados, desde julio 2024 la base monetaria se expandió sólo por desarme de LEF y desarme de depósitos del Tesoro en el BCRA, ambos con pesos que ya se habían emitido, manteniendo constante la base monetaria amplia».

Con respecto al vencimiento de las LeFis, sostuvo que el todo el incremento de la base monetaria posterior se explicó por la «suba de encajes no remunerados (pesos que no van a la calle)».

Asimismo, manifestó que el Tesoro contribuyó con la absorción monetaria vía financiamiento neto positivo en las licitaciones primarias que «incrementó los depósitos del Tesoro en pesos en el BCRA (en torno a $5 billones) y el BCRA esterilizó por operaciones de repo pasivo/simultánea (en torno a $4.2 billones)».

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó las declaraciones de Furiase y agregó que Broda tiene «tantos errores conceptuales» que es «difícil de entender» para alguien de su experiencia.

«Evidentemente el presidente Javier Milei tiene razón cuando dice que la media de los economistas locales no entiende nada de política monetaria, financiera y cambiaria«, sentenció.