Empresarios de Río Negro presionan por Ingresos Brutos y convocan a legisladores en Roca

Los empresarios de Río Negro insisten con el reclamo por la eliminación del beneficio por cumplimiento en el pago de Ingresos Brutos. Para este miércoles convocaron en Roca a legisladores de todos los bloques con el fin de discutir una política impositiva más «equitativa».

Escuchá a Miguel Grasso en RÍO NEGRO RADIO:

La actividad fue pactada para mañana a las 10 en la sede de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (Caic). Esta instancia fue pensada para que el arco político de la provincia «escuche» las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas rionegrinas a raíz de la quita del incentivo.

«Nos faltan algunos que están reacios a participar. Queremos ser escuchados, intercambiar ideas y construir algo distinto. Nosotros buscamos una instancia de diálogo, que no hemos podido tener«, comentó el titular de la Caic y miembro activo de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern), Miguel Grasso, durante una visita a los estudios de RÍO NEGRO RADIO.

Recientemente, la Feern presentó un proyecto de ley para restablecer la reducción del 1,5% en las alícuotas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada de lleno por el gobernador Alberto Weretilneck. «No hay ninguna posibilidad«, aseveró el mandatario.

Desde la Federación no se dieron por vencidos y aseguraron que la redacción «puede mejorarse». «Lo ideal sería que Ingresos Brutos desaparezca y tratar de encontrar otro tipo de tributo que sea un poco más parejo y equitativo«, confesó Grasso.

El reclamo en Río Negro por la quita del incentivo en Ingreso Brutos

El empresario de Roca aseveró que Río Negro es una de las provincias mayor presión impositiva. Además, consideró que el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos —que pasó del 3,5 al 5% en promedio— representa un claro retroceso para el rubro mercantil.

«La Provincia nos dijo: cómo no van a poder trasladar a precios ese porcentaje tan chiquito. No se puede. El consumidor no lo convalida y en una línea de inflación decreciente no podemos estar aumentando precios. Lo que tenemos que hacer es bajar costos, ser más eficientes y buscar la manera de seguir sobreviviendo«, agregó Grasso en referencia a la negativa oficial del retorno del descuento.

El presidente de Caic recordó las modificaciones que hubo en este tributo durante el pacto fiscal de 2017, cuando se fijó el techo del 5%. En aquella oportunidad, la Federación había logrado una especie de «paliativo» con el beneficio del 1,5% a través del pago por cumplimiento.

«Volvemos ahora al 5% y ese número hace que muchas actividades sean inviables«, destacó. Mencionó que los más perjudicados son los comercios masivos, «que venden mucho volumen y tienen poco margen de ganancia».

Para Grasso, esta modificación fiscal obliga al empresariado a buscar alternativas en la informalidad o el achicamiento de sus compañías. «Lo que más preocupa es el pago de los salarios, porque Ingresos Brutos se lleva mucho. Van a tener que achicar personal. Es realmente preocupante«, concluyó.