Quita del incentivo en Ingresos Brutos: empresarios de Roca definen acciones

Empresarios de Roca analizan llevar a cabo acciones en rechazo a la quita del beneficio por cumplimiento en el pago de Ingresos Brutos, una medida que encendió al sector comercial de Río Negro.

Escuchá a Carlos Pablo en RÍO NEGRO RADIO:

Luego de una reciente manifestación frente a la sede de Rentas en Roca, comerciantes y referentes de pymes locales definirán los pasos a seguir en su reclamo hacia Provincia. El próximo lunes habrá un encuentro clave en la sede de la Cámara de Agricultura Industria y Comercio (Caic) del cual se esperan novedades.

«Ahora tenemos una reunión en la Caic para planificar las acciones y hacerles llegar la situación a los políticos. No se olviden que cuando se hizo el pacto fiscal con Macri se había aumentado la alícuota de Ingresos Brutos y luego se logró bajar», mencionó a RÍO NEGRO RADIO el expresidente de la cámara, Carlos Pablo.

El empresariado apunta a un retroceso de la medida, la cual fue aprobada por la Legislatura en una sesión extraordinaria. Con esta ley se eliminó el «incentivo por cumplimiento fiscal» en el pago del tributo a las actividades autónomas, lo que derivó en un aumento de las alícuotas, las cuales pasaron del 3,5% al 5%.

«Creo que hay una desesperación en recaudar y esto quedó claro con lo que hicieron«, agregó Pablo sobre la aprobación de la reforma impositiva.

El referente pyme aseguró haber mantenido diálogo con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el titular de Rentas, Alejandro Palmieri, por esta situación. Sin embargo, las respuestas obtenidas se habrían limitado a delegar responsabilidades al Legislativo.

«En lo personal he tenido contacto con el gobernador y con el contador Palmieri. La respuesta es la que se conoce: se votó y nuestros representantes aceptaron esta reforma. Seguramente ellos (los legisladores) no tengan experiencia en la parte privada y por eso no entiendan la situación que estamos viviendo», acotó.

Pablo consideró que el proyecto de reforma impositiva era «tema serio» y que se necesitaba de un estudio pormenorizado de la situación comercial y productiva de la provincia para su tratamiento. «No era el momento de tomar esta decisión«, sentenció.

Quita del incentivo en Ingresos Brutos: los más perjudicados

Pablo mencionó que los rubros más perjudicados por la quita del beneficio son las empresas mayoristas y distribuidoras, debido a que «no son formadores de precios».

«Ellos dependen de una multinacional. Los precios vienen envasados. Entonces no es que se les pueda poner un 1,5% más de precio a los productos y se solucionada todo. No es así. Y en caso de que si lo fuera, lo terminará pagando el asalariado«, expresó ante el traslado del impacto del gravamen al consumidor final.

Mencionó, además, que Ingresos Brutos es un impuesto «dañino y amoral», que no se ha podido eliminar por su alto grado de implicancia en la recaudación fiscal. En ese sentido, destacó que «no se debería aumentar».

El empresario opinó que la quita del incentivo atenta directamente contra la recuperación industrial, que empezó a mostrar indicios de reactivación sobre final de 2024. «Pasamos por un año donde los primeros ocho meses fueron terribles para las empresas. Hubo una leve recuperación sobre el final, pero si ahora arrancamos otra vez como el año pasado, se va a empezar a sentir en los puestos de trabajo«, concluyó.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).