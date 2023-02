Estados Unidos aclaró que el dólar de «cara chica» vale lo mismo y no hace falta canjearlo

Quien ha comprado dólares, sea en el mercado informal o en la sucursal del banco, lo entiende a la perfección: los dólares de «cara chica» valen menos, y por lo tanto nadie quiere tenerlos en la mano.

La controversia es tal que obligó hace un tiempo a la Reserva Federal de los Estados Unidos a aclarar que todos los billetes emitidos desde el año 1914 son de curso legal y tienen la misma validez. En esta ocasión fue desde la cuenta oficial de Twitter @uscurrency que el gobierno norteamericano vuelve a insistir en que todas las versiones de los billetes estadounidenses son válidos y de curso legal, y que no es necesario canjearlos.

“No es necesario devolver los billetes de diseño antiguo. Toda la moneda estadounidense sigue siendo moneda de curso legal, independientemente de cuándo se haya emitido”, indica el tweet oficial publicado en la jornada de ayer.

