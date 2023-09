Esteban Domecq: “Hay que evitar el estallido, ya sea antes o después de diciembre”

Durante la cobertura que Diario RÍO NEGRO realizó de la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (Expo EFI), dialogamos con su director general, Esteban Domecq, sobre la realidad económica y política de Argentina.

PREGUNTA: En el ideario del economista promedio está el deseo de que gane Juntos por el Cambio pero también la resignación de saber que Milei es muy competitivo.

RESPUESTA: Puede ser, pero el reparto del electorado de Expo EFI no es la muestra general del país. Acá hay muchos empresarios PyMEs. Hoy estamos manejando mucha más incertidumbre que la que teníamos antes de la PASO, que ya era mucha. Está la preocupación de si será posible hacer el giro que propone Milei. La inquietud tiene que ver con lo abierto que quedó el mapa político, con la capacidad de implementación, y con qué pasa con la economía y el frente social en el mientras tanto.

P: ¿Qué creés que pasará con la economía de acá a diciembre?

R: Cuando uno habla de un escenario incierto, complejo, volátil y muy tensionado, es justamente el escenario de acá a los próximos 90 días. Tenemos una economía con enormes dificultades, con reservas negativas, una brecha cambiaria de 120%, tipos de cambio tensionados, mucha emisión de pesos, y es una economía que empieza a contraerse a mayor velocidad. Con ese cuadro, la economía está muy supeditada al calendario electoral y es esclava de la política. Para empezar a arreglar la economía y aplicar medidas de fondo, primero tenés que arreglar la política, y la política se arregla en las urnas. Se retroalimenta el problema político argentino, y es lo que tensiona las variables y la incertidumbre en general.

P: En la oposición se discute si es más conveniente que estalle todo antes del 10 de diciembre y el próximo gobierno reciba la administración en el caos, o bien mantener con respirador artificial hasta diciembre y que sea el próximo gobierno el que tenga en la mano la bomba sin explotar.

R: Ahí tenés un punto delicado, porque lo que más conviene es evitar cualquier estallido, ya sea en la fase final de este mandato o en el arranque del próximo. Los dos momentos de fragilidad que vamos a tener son de acá al 10 de diciembre y del 10 de diciembre a marzo. En el rodrigazo, en la crisis de la deuda del 82, en el 89 y en el 2001 tuviste disrupciones macroeconómicas. Hemos visto a lo largo de nuestra historia esos episodios en que la pobreza salta 10%, 15% o 20%. Como primer punto, hay que evitar eso sí o sí. Ahora, si la estrategia del Gobierno que conduce hoy la economía implica mantener con respirador artificial pero aumentar la probabilidad de que se gatille la crisis después, me parece que no está bueno. La devaluación del 22% es una devaluación nominal, no real, porque sin ancla y sin control de la nominalidad, en una semana los precios saltaron más que el 22%, con lo que el tipo de cambio te queda igual de atrasado, bajás el nivel de actividad, empobreciste a la gente y no resolviste nada. Ese tipo de maniobras son muy peligrosas para hacer en estos contextos.

P: ¿Cómo ves el doble rol de Massa ministro y Massa candidato?

R: La economía entre las PASO y el 22 de octubre está mucho más dañada que antes de las PASO. Hay una agudización del cuadro estanflacionario, y si yo pensara con el sombrero de ministro, diría ‘listo, más apretón fiscal y monetario, apretemos los dientes, tratemos de estabilizar en la medida que se pueda’, y eso tiene un costo político. Pero si tuviera el sombrero de candidato salgo a gastar, bajo las tasas de interés, atraso el tipo de cambio, y largo el plan platita. El tema es que el sombrero de ministro le dice al sombrero de candidato ‘ojo, porque tal vez no llegás’. Y mientras no pasemos por las urnas, no puedo empezar a arreglar la política. Una vez que pasó, llegará el sinceramiento de precios relativos, y luego corrección del desajuste fiscal y saneamiento del balance del Banco Central. Sea Milei, sea Bullrich, o sea Massa. Que el paciente tiene el problema, lo tiene, y lo bueno es que hoy lo está viendo toda la Argentina.

P: ¿Qué postura tenés en la discusión sobre dolarización versus bimonetariedad?

R: No soy pro-dolarización. Para mí tiene un montón de ventajas, pero creo que las desventajas en el largo plazo pesan más y podemos tener mayores problemas. Después iría al terreno de si se puede o no implementar. El orden de análisis es, primero, ¿es el mejor régimen? Segundo, ¿se puede implementar? ¿A qué costo? Lo que está claro es que el próximo gobierno tendrá que poner un programa de estabilización, que deberá tener un ancla. Tenés que elegir entre un ancla cambiaria, un ancla monetaria o un ancla con tasa de interés. Con tasa de interés, bajo esta nominalidad, va a acelerar la inflación. El ancla de agregados no es muy efectiva. Así que deberás tener un régimen de tipo de cambio fijo. La dolarización es el esquema de tipo de cambio fijo más extremo y es complejo salir de ahí. La dolarización no es el camino, entonces habrá que ver si bajo un esquema bimonetario con tipo de cambio fijo o una caja de conversión entre las dos monedas podría funcionar.

P: ¿Se puede levantar el cepo el 11 de diciembre?

R: Depende de cómo se llega al 11 de diciembre, de qué programa hayas logrado armar, de qué contexto internacional tengas, y de qué confianza puedas transmitir. Yo creo que el contexto externo va a ayudar. La política va a tener una bala de plata en el arranque, gane quien gane. Confianza a lo Macri en el 2015 no va a haber, pero si acertás en el diagnóstico y en el tratamiento, es posible un levantamiento parcial, con una brecha reducida y un tipo de cambio sincerado. Creo que ese es el punto de partida. No creo que sea posible un levantamiento total con unificación de la brecha.

PERFIL

Esteban Domecq

Se graduó como licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires.

Es máster en Finanzas por la Universidad del CEMA.

Es fundador y director de Invecq Consulting SA, con amplia experiencia en asesoramiento económico y financiero a empresas.

Es director general de la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (Expo EFI).

Es director general del Congreso Económico Argentino.