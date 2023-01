Eugenia Rodríguez: «el fallo de la Corte por la coparticipación no tiene sustento numérico»

En diálogo con PULSO, la integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Lic. Eugenia Rodríguez, analizó la coyuntura económica nacional.

PREGUNTA: ¿Qué balance hacés del 2022?

RESPUESTA: Hubo algo previo al 2022, que fue la pandemia y lo que implicó en términos de actividad económica. Pero en 2022 puntualmente tenemos como hecho clave el acuerdo con el FMI y las definiciones de ahí en más de la política económica del país, y casi inmediatamente después la guerra entre Rusia y Ucrania, que tuvo una incidencia muy importante en el problema central que es el inflacionario. Y ya más a mitad de año estuvo la renuncia del exministro Guzmán, que generó inestabilidad e incertidumbre, y las corridas cambiarias. Llegamos a fines de 2022 donde los problemas más importantes son el proceso inflacionario y las reservas.

P: ¿Cómo calificarías el acuerdo con el FMI?

R: Deben quedar claras las responsabilidades del FMI, el acuerdo que se firmó en 2018 incumplió sus propias reglas. El crédito era impagable por monto y tiempos. A medida que llegaban los desembolsos había además una formación de activos externos muy grande en nuestro país, y desde 2019 esos desembolsos estuvieron atados al calendario electoral. Este escenario, como mínimo, debió estar en la mesa de negociación con el FMI. El default no era una salida. No hubo un plan para, por ejemplo, resolver el problema estructural de la inflación, sobre todo porque está atado a una mirada liberal de la economía según la cual la inflación se genera solo por emisión. La historia de nuestro país da cuenta de múltiples causas. Y la revisión trimestral, que en realidad es diaria, condiciona la política económica. Las metas se van a cumplir, pero hay que considerar todo lo que implicó tratar de cumplirlas cuando la realidad demandaba otras prioridades. Se hará cada vez más difícil cumplirlas.

P: ¿Qué opinás de las propuestas de supresión del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad?

R: No tienen razón de ser, sobre todo porque el Ministerio ha sido una conquista de la sociedad, del movimiento de los feminismos en nuestro país. La discusión de fondo es dónde se pone la mirada, creo que los sectores que proponen recortar a quienes necesitan políticas de prevención de violencias o que hagan frente a desigualdades, ponen el ojo ahí para evitar dar discusiones sobre el sistema tributario. El impuesto con el que más se recauda y que recae sobre la mayor parte de la población es el IVA. Los sectores que impulsan estas medidas son los que se opusieron en su momento al aporte extraordinario a las grandes fortunas.

P: ¿Considerás que el sistema tributario hoy es federal?

R: El sistema de coparticipación viene de hace muchos años y no se ha discutido en forma más estructural por las implicancias político-económicas que tiene. Me genera duda que deba haber una relación lineal del “que aporta más, se lleva más”, sino que el estado nacional debe promover un desarrollo lo más equitativo posible entre los distintos puntos del país. Debe considerar cuáles son las realidades y necesidades regionales. CABA es la jurisdicción más beneficiada en el reparto y la que tiene mayor presupuesto per cápita y obras de acceso a servicios e infraestructura superiores. El objetivo del sistema tributario debe ser acortar brechas.

R: Entonces no estás de acuerdo con el fallo de la Corte…

R: Ni siquiera tiene sustento numérico. En este caso se dio por la función de la Policía Federal que pasó a CABA. Bueno, ¿pero qué está pasando en las otras provincias? ¿Todas tienen fondos extra por hacerse cargo de la seguridad provincial? ¿Este 2,95% tiene sustento en costos? No. Es necesario pensar esto porque se termina afectando a la población. El caso más concreto es el transporte, lo que se paga en CABA y lo que se paga en el resto del país por un servicio fundamental. Incluso, hay que plantear qué acceso hay en el resto del país al transporte o a los servicios básicos de agua o saneamiento. ¿Es lo mismo para alguien que vive en CABA que para alguien que vive en el sur del país? Seguramente no.

P: ¿Qué puntos positivos ves de la política económica del Gobierno de Alberto Fernández?

R: Destaco el programa Precios Justos, porque creo que al menos está logrando frenar los incrementos no justificados de estos rubros fundamentales. Intenta lograr una planificación para comenzar un proceso de descenso de la inflación, habrá que ver si se logra sostener en el tiempo. Otro logro es el dólar soja. Es un reconocimiento de rentabilidad a sectores que han tenido rentabilidades extraordinarias, pero también permitió dar solución a un problema muy urgente que es la dificultad para acumular reservas. El problema no está todavía solucionado pero sí encaminado.

P: ¿El problema se soluciona con una mayor devaluación?

R: No, una devaluación siempre afecta a la población. El dólar soja demostró el poder de fuego que tiene el Gobierno ante los sectores que tienen los dólares, y se implementó para evitar una devaluación brusca. Es necesaria una política de planificación de reservas, considerando dónde están esos dólares y también quiénes los demandan. No me asusta que haya demasiados tipos de cambio en la medida que se entienda a qué responden, tampoco digo que haya que sostenerlos indefinidamente. Se recurre a restricciones porque hay pocos dólares y hay que elegir a quiénes se los das. Está quien quiere atesorar, quien quiere viajar y quien quiere producir. Ninguno está mal, pero el contexto al que se llegó te obliga a restringir.

PERFIL:

Eugenia Rodríguez es licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional de Rosario. También es diplomada en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Posee amplia experiencia como analista económica y es integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Se desempeña como redactora en la Sección de Economía en El Destape y es editora en el medio Reveladas.