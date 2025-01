Federico Domínguez: “El programa antiinflacionario necesitaba pasar a una nueva etapa»

Inflación, riesgo país, precio del dólar, y otros temas son abordados por el analista económico Federico Domínguez, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

PREGUNTA: ¿Qué opinás de la desaceleración del crawling peg?

RESPUESTA: Lo que pasó en los últimos meses es que el 2% mensual de crawling peg terminó poniendo un piso a la inflación. El programa antiinflacionario necesitaba pasar una nueva etapa. Milei avisó que si la inflación daba durante tres meses seguidos alrededor del 2,5%, se iba a reducir la tasa de devaluación, sumado que los números de alta frecuencia de enero apuntan una inflación por debajo del 2,5%. La reducción del crawling peg al 1% a partir del 1 de febrero es consistente con los números de inflación que tuvimos los últimos meses. Sin dudas esto va a ayudar a lograr una reducción del índice en general, al reducirte las expectativas de devaluación futuras. Creo que la inflación de este año podría rondar entre el 14% y el 17%.

P: ¿Entonces hacés una lectura positiva del dato de diciembre?

R: Los bienes se desaceleraron mucho, alimentos aumentó por debajo de la inflación general, muy por debajo. Y lo que tiene un poco más de resistencia son los servicios y servicios públicos, que es normal por la misma inercia inflacionaria y porque Argentina está dentro de un proceso de recomposición de precios relativos. Lo que está sucediendo era esperable.

P: ¿Y qué esperás que suceda con la brecha cambiaria?

R: En la medida que no haya emisión y se respete el objetivo de base monetaria amplia que planteó el Gobierno, y al mismo tiempo que siga aumentando la demanda de dinero, la brecha va a tender a cerrarse. Ahora bien, si el Gobierno cierra un acuerdo con el FMI que le permita acceder a fondos frescos, se podría acelerar la salida del cepo y, bajo ese escenario, veríamos un colapso y un cierre de la brecha.

P: ¿A qué atribuís la contracción del riesgo país?

R: Refleja una fuerte mejora de los fundamentals económicos de Argentina. Argentina es un país que tiene superávit fiscal, superávit comercial, superávit en cuenta corriente, cuyos salarios reales se están recuperando todos los meses desde abril, tenés una recuperación en V de la economía y una fuerte baja de la inflación. Lo interesante de este proceso de crecimiento económico que estamos viendo es que se da sobre bases firmes: tenés una reducción de la deuda consolidada, de la deuda en dólares, de la relación deuda-PBI, tenés un boom exportador. Argentina durante los últimos 200 años vivió del campo, pero en esta década se nos está sumando el petróleo y el gas gracias a Vaca Muerta, y la minería y los servicios tecnológicos van a aportar mucho. Hay una diversificación significativa de la matriz exportadora argentina y eso va a generar no solo ingreso de dólares por exportaciones sino por inversiones en esos sectores.

P: ¿Sos optimista respecto del futuro del sector energético de Argentina entonces?

R: El futuro del sector energético en Argentina es brillante, muy auspicioso, no solamente por el tamaño de las reservas que tenemos en Vaca Muerta, sino porque Argentina es muy eficiente en cuanto a costos de extracción. Eso nos posiciona mejor frente a otras regiones del mundo que son productoras de petróleo y gas. Y lo otro que me parece importante es que, en un mundo con fuertes tensiones geopolíticas con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania y demás, Argentina tiene la posibilidad de convertirse en un proveedor confiable de hidrocarburos, de alimentos y de productos mineros. Eso nos pondría en una sólida posición geopolítica. Creo que ahí hay una oportunidad enorme para Argentina.

P: ¿Qué postura tenés respecto de la quita de retenciones al agro?

R: No me sorprendería que el Gobierno elimine las retenciones en el año 2025. Si la economía crece 5% o 6%, como estiman la mayoría de los analistas, la recaudación va a crecer bastante por arriba de ese número. Al mismo tiempo el Gobierno dejó claro que la motosierra no es algo temporal, sino una política de estado que no se va a detener. Entonces, si en vez de reducirse el gasto público a nivel federal un 30%, lo logran reducir un 6%-7%, la diferencia que vas a tener entre el crecimiento de la recaudación y la baja del gasto es más que suficiente para poder eliminar las retenciones. Milei dejó claro que el próximo impuesto a eliminar son las retenciones. Es muy probable que veamos eso durante el 2025, que sería muy importante para el campo que tiene un enorme potencial para seguir aumentando su producción.

