Fiesta de la Confluencia, shoppings a cielo abierto y más: definiciones del presidente de la ACIPAN

En diálogo con PULSO, el presidente de la Asociación del Comercio Industria Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), Daniel González, hizo un repaso de los temas que marcan la coyuntura de la actividad económica neuquina y de las líneas de acción emprendidas desde la entidad que preside.

PREGUNTA: ¿Qué actividades se llevan adelante hoy desde la ACIPAN?

RESPUESTA: La ACIPAN es la entidad gremial más vieja de la provincia de Neuquén, y tuvo continuidad en el tiempo porque se ha involucrado en la actividad económica y productiva de Neuquén. En lo relativo a tarifas de energía, cuando salieron los nuevos contratos de concesión todas las empresas que contrataban potencia habían sido castigadas con un aumento del 150%. Desde ese momento venimos peleando con CALF por este tema, y al final se ha llegado a un acuerdo para reconocerles una quita, con la condición de que demuestren que hay alguna acción tendiente a la eficiencia energética. En el tema impositivo, estuvimos en diálogo con el municipio para que la licencia comercial a lo sumo aumente en función del IPC, y eso se ha logrado. Después en temas de seguridad, estamos con reuniones permanentes con la Secretaría de Seguridad y los jefes de Policía de las distintas comisarías del ejido de Neuquén. Se hicieron grupos de Whatsapp en los cuales se incluyen a los comerciantes. Se optimizan los recursos que tienen las fuerzas policiales porque un mismo patrullero ante un mensaje de Whatsapp de que hay una situación de riesgo o delictiva, inmediatamente se traslada al lugar donde dice el comerciante que se está produciendo. Está funcionando bien. En el tema financiero tenemos buena relación con el Banco de la Provincia de Neuquén y han salido las líneas de impulso a Vaca Muerta, y lo que hemos pedido como condición es estar inscripto en la Cámara, para que el empresario se concientice de la importancia de estar. Ahora estamos por ejemplo con el tema de la Fiesta de la Confluencia.

P: ¿En qué aspectos de la Fiesta de la Confluencia están trabajando?

R: La idea es que las agencias de turismo hagan, y ya lo están haciendo, paquetes especiales para los visitantes con una visita de 5 días a Neuquén, y que incluya visitas turísticas a la zona de bodegas y a los parques de dinosaurios durante el día. En el paquete incluyen entradas preferenciales a la Fiesta. La hotelería se suma con algunas tarifas especiales. En lo que hace a comercio, vamos a tener cuponeras de descuentos, de manera tal que se van a poner stickers en los comercios que estén adheridos a la Fiesta y que ofrecerán descuentos a los visitantes. Estamos tratando de que haya un beneficio económico hacia toda la actividad privada de la ciudad de Neuquén. Yo creo que como va a estar sobrepasada la capacidad hotelera de Neuquén, que hoy tiene 4.000 plazas, también se van a beneficiar Cipolletti, Plottier, Centenario.

P: ¿Qué actividades locales se recuperaron más rápidamente en la postpandemia y cuáles quedaron rezagadas?

R: Creo que ha habido un cambio de paradigma en los hábitos de consumo, antes el consumo iba más dirigido hacia los bienes durables, y la pandemia pegó tanto que hoy la gente privilegia el ocio. La situación económica está mal, pero hay mucho turismo. La gente en el momento que puede se hace una escapada. Lo mismo con las salidas a tomar algo, a comer. La gastronomía también se ha visto beneficiada. Lo que vemos que resultó perjudicado es indumentaria y calzado. Como que a la gente no le interesa tanto eso, y prefiere invertir más en ocio que en bienes durables.

P: Los precios de la indumentaria se han incrementado mucho también.

R: Sí. Yo ahí veo dos factores. Uno es que hay una distorsión de precios relativos tremendo, el mismo producto lo podés encontrar con una diferencia muy grande de precio de un lugar a otro. Y el segundo es internet, yo creo que el comercio presencial al público se ha visto perjudicado por las plataformas que evidentemente tienen un costo menor, no pagan todos los impuestos que paga el comerciante, no tienen empleados, no pagan alquileres. Yo creo que es el desafío que tiene el comercio para encontrarle la vuelta y ofrecer algún otro tipo de servicio que supla ese beneficio económico.

P: ¿Las empresas locales se están viendo perjudicadas por las restricciones a las importaciones?

R: Sí, a través de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), de la que ACIPAN forma parte, hemos tenido reuniones en Buenos Aires con el Ministerio de Producción, la Secretaría de Energía y con el Ministerio de Economía, y solicitamos algún tipo de contemplación con la importación de equipos para Vaca Muerta, porque a veces hay algunos que son vitales para seguir adelante con una obra que no superan los 400 mil dólares y están estacionados hace meses en Houston. Y en cuanto insumos hay serios problemas. Las empresas de servicios de Neuquén se ven muy perjudicadas con las dificultades para la importación.

P: ¿Cómo evalúa el ritmo de inversiones en Vaca Muerta?

R: Por su potencialidad y su realidad los inversores están muy entusiasmados y la inversión está. Pero sí se ve trabada a veces porque no hay suficiente equipamiento, la actividad del shale requiere fracturas de la formación geológica y para las que hace falta equipamiento especial, y los que hay en este momento no alcanzan. Incluso, si a alguno de ellos se le rompe algo lo tienen que parar porque no pueden importar los repuestos. Eso produce un perjuicio tremendo, y en un país poco federal como es el nuestro eso no se alcanza a vislumbrar. En las reuniones que hemos tenido en Buenos Aires tratamos de hacerlo ver.

P: ¿Qué balance hace del derrame de Vaca Muerta sobre la actividad económica de la región?

R: Las empresas que están vinculadas se ven beneficiadas de forma directa. La ley de compre neuquino se reglamentó hace unos días y va a beneficiar a más empresas neuquinas, porque había solo 100 empresas neuquinas certificadas y ahora se considera que pueden llegar a 1.200. Los buenos salarios de la mano de obra petrolera mejora los niveles de consumo, pero no se ve un derrame todavía como se pretendería. La parte negativa es que vienen muchos interesados en trabajar en el petróleo sin saber que es necesario tener una formación específica. Entonces mucha gente viene, se instala, se agrandan las tomas. Seguramente parte de los problemas de seguridad estén relacionados con eso. Como negativo, los alquileres están por las nubes. Hay una economía a nivel de precios petroleros y hay mucha gente que no vive con ingresos petroleros. Y otro problema que se presenta es que todos los empleados quieren ir a trabajar al petróleo por los buenos ingresos que hay, así que vivimos permanentemente una fuga de empleados de todas las actividades, más si están especializados en algo.

P: ¿Cuál es la actividad que está apuntalando la creación de empleo en Neuquén?

R: Claramente es la construcción, no hay dudas. También el petróleo. Si bien en la torta de distribución de empleo la participación del comercio es la más alta, no creció a los niveles que ha crecido construcción y petróleo.

P: ¿Se ven reflejados en la actividad económica de la ciudad de Neuquén los esfuerzos que se están haciendo para consolidarla como una ciudad turística?

R: Sí, se ven los resultados. Realmente la gestión de este intendente ha transformado, continuó y amplió los proyectos del anterior intendente. Neuquén era una ciudad en la que solamente se ocupaban los hoteles por gente que venía para hacer negocios, y ya hay una afluencia turística convirtiéndose Neuquén en un centro comercial muy importante en todo el Alto Valle. Hay más de un millón de personas en el conglomerado que va desde Villa Regina hasta Zapala, y hay una afluencia muy importante los fines de semana, el Paseo de la Costa y los parques se han vuelto muy atractivos, permanentemente hay actividades. Por la Fiesta de la Confluencia hay consultas de todo el país, de Chile también.

P: ¿Cuáles son sus proyecciones para 2023 para la provincia de Neuquén?

R: Tenemos muchas expectativas con Vaca Muerta, porque no deja de sorprendernos mes a mes con los niveles de producción que tiene, y eso evidentemente atrae capitales. En la zona de Añelo la inversión en real estate es muy importante, y Neuquén como ciudad capital tiene una ventaja ahora. Añelo está a 100 km por una ruta asfaltada, entonces solo duermen ahí los trabajadores, casi todos los directivos y empleados en niveles jerárquicos y gerenciales viven en la ciudad de Neuquén. También somos cautos porque tenemos preocupación por la situación macroeconómica del país, Neuquén no es una isla. No son problemas fáciles de solucionar en el corto plazo, con que se vaya desacelerando la inflación y con que haya un solo tipo de cambio ya sería una mejora importantísima. De todos modos, creo que hacen falta reformas estructurales muy importantes en la economía.

P: ¿Nos comenta acerca de algún proyecto en marcha para el 2023?

R: En el sector comercio estamos trabajando muy fuerte con el municipio con la idea de hacer shoppings a cielo abierto en tres zonas de la ciudad de Neuquén. Es para competir un poco con todos los shoppings cerrados que vienen normalmente de otras latitudes. La idea es que haya una homogeneidad en la presentación de la zona comercial, como puede ser la del bajo, la del alto o la del oeste, que se ha desarrollado mucho en este momento. La idea es ampliar veredas, mejorar la iluminación, cartelería homogénea. Que sea un paseo de compras con sectores de gastronomía. Hay un proyecto ya para hacer algunas pruebas piloto en el bajo de la ciudad, en la calle Perito Moreno o Alcorta para ver cómo funciona. Lo mismo se va a hacer en la zona del alto, quizás en la calle Alberdi o Roca, y en la calle Godoy en el oeste. Hay que tener en cuenta que Neuquén está creciendo mucho hacia el oeste y hay allí una zona comercial muy importante.

PERFIL.

Daniel González es Ingeniero Químico, por la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca).

Se especializó en Seguridad Industrial en la Universidad Tecnológica Nacional (Bahía Blanca) y en Seguridad en Operaciones con cursos en la Universidad de Texas (Houston, Estados Unidos).

Es socio Gerente de Comaseg SRL, empresa de Seguridad Industrial y Protección contra Incendios .

Preside la ACIPAN desde enero de 2019.