Hasta dónde puede llegar el Dólar Blue: lo que tenés que saber antes de vender o comprar

En llamas. El dólar blue no para de crecer y alcanzó los $462.

La semana económica inició en el mismo clima en que terminó el pasado viernes. El fin de semana fue simplemente un paréntesis y el frenesí cambiario reinició junto con la apertura de los mercados el día lunes. De nada sirvió la noticia de que el presidente Alberto Fernández ya no será candidato, ni el guiño del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a un posible desembolso extraordinario.

El dólar blue saltó $20 en un solo día, una suba del 4,5% en una sola jornada. Es el mayor salto diario en la cotización paralela desde el mes de julio de 2022. Tras la jornada de hoy, la brecha con el tipo de cambio oficial ($226 en las pantallas de Banco Nación), alcanzó el 104%.

El gobierno no tiene herramientas para intervenir en el mercado paralelo, dado que se trata de un mercado marginal (ilegal). A lo sumo puede intervenir en el mercado secundario en el que se determinan las cotizaciones financieras, operando mediante la compra venta de bonos.

Todos los esfuerzos oficiales estuvieron puestos en la evolución del Dólar Soja III, con el objetivo de acumular reservas y poder encontrar solidez en el segmento oficial frente a la corrida. En este sentido, el Banco Central realizó compras por el 100% de los liquidado vía dólar agro, pagando $300 por dólar y sin realizar ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), acumulando u$s 106 millones de reservas.

No obstante, en el equipo económico de Sergio Massa son conscientes del impacto que tiene la cotización del dólar blue en las expectativas y del posible traslado a precios que los formadores de precios comienzan a realizar de manera preventiva. Temen que si bien el tipo de cambio de referencia para importadores y exportadores es el oficial, la abrupta suba del blue termine complicando el dato de inflación de abril.

En el equipo económico temen que si bien el tipo de cambio de referencia para importadores y exportadores es el oficial, la abrupta suba del blue termine complicando el dato de inflación de abril.

En este marco y ante las manifiestas dificultades que exhibe el gobierno para encontrar instrumentos que permitan contener el avance de la cotización informal, la pregunta de la mayoría es hasta cuándo seguirá subiendo el blue y principalmente hasta cuánto.

Cómo se forma el precio del dólar blue

Un primer ejercicio para comprender el precio del dólar blue de hoy, es observar a cuánto cotizaba la divisa hace exactamente un año, y comparar con la inflación acumulada en el mismo periodo.

El 24 de abril de 2022 el dólar blue cotizaba a $205,5, con lo cuál los $462 de hoy implican una suba interanual del 124%. Aun considerando la inflación de lo que va del mes de abril, la suba es ostensiblemente superior a la inflación acumulada en los últimos doce meses.

De la misma forma, el dólar blue cotizaba a $346 el primer día de 2023, con lo cuál los $462 de hoy implican una suba del 33% en lo que va del año. La inflación acumulada desde enero hasta marzo fue del 21,7%. Aún si se considera la incidencia de la inflación de abril, la suba del blue en lo que va de 2023 parece ir a una velocidad mayor a la de los precios minoristas.

La dinámica que presenta en las últimas dos semanas el dólar paralelo implica una actualización en términos reales del atraso que mantuvo el blue durante todo el año 2022.

Con ese primer dato pareciera que no existen motivos para que el tipo de cambio paralelo siga subiendo. Sin embargo, hay que considerar el hecho de que en todo el año 2022, el tipo de cambio paralelo se movió a una velocidad muy inferior a los precios minoristas. La inflación acumulada de 2022 fue del 94,8%, y de punta a punta en 2022 el blue subió apenas un 52,4%. Primera conclusión: el salto cambiario de las últimas dos semanas es simplemente una actualización en términos reales del atraso de 2022.

Tal dinámica queda mucho más clara si se observa la serie histórica del tipo de cambio paralelo desde 2020 hasta abril de 2023, deflactando el precio del dólar blue a precios de abril de 2023.

En economía se habla de «overshooting» cambiario cuando el tipo de cambio de corto plazo sobreactúa la incidencia de las variables macroeconómicas y «sobre reacciona» de golpe, generando un fuerte salto cambiario. El gráfico muestra con claridad los últimos dos episodios de «overshooting» cambiario.

En el primero, Argentina transitaba el sexto mes de cuarentena por el Covid y el gobierno de Alberto Fernández comenzaba a encontrarse con serias dificultades para validar el voto de confianza inicial en la gestión de la pandemia. El dólar blue llegó a $195 a fines de octubre de 2020. A precios de abril de 2023, ese tipo de cambio equivaldría a $805,21.

En el segundo, acababa de renunciar el exministro de economía Martín Guzmán, y la gestión de la flamante ministra Silvina Batakis tambaleaba en términos políticos. A fines de julio de 2022, el dólar blue llegó al récord de $338. Traducido a precios de abril de 2023 equivale a un dólar de $604,82.

Los datos no dejan lugar a dudas. Los $462 a los que cerró el tipo de cambio en la jornada de hoy, están lejos de equiparar el nivel real de los dos más recientes episodios de overshooting.

No obstante, a los episodios de overshooting siempre les sigue una sensible moderación en términos reales, lo cuál también se aprecia con claridad en el gráfico adjunto.

Para saber si el dólar blue puede seguir subiendo, y si dicha suba «tiene lógica», es mucho más valioso apreciar el momento en que la serie histórica encuentra cierta estabilidad en términos reales. Al respecto, resulta que entre julio de 2021 y enero de 2022, el dólar blue en términos reales (a precios de abril de 2023), promedió los $560. Asimismo, entre agosto de 2022 y enero de 2023, promedió los $460.

Dato 124% La suba interanual del precio del dólar blue considerando los $462 a los que cerró hoy y los $205,50 a los que cotizaba en abril de 2022.