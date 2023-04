Suba del dólar blue: “Para el turismo, es una oportunidad”, dijo Lammens

La suba del dólar blue en los últimos días tiene una cara “positiva” en el turismo, según admitió en Bariloche el ministro Matías Lammens, quien al mismo tiempo dijo que observa con preocupación la situación cambiaria y macroeconómica del país.

Lammens llegó a la cordillera con el Previaje 4 en marcha, que concluyó ayer con el plazo de compra de servicios para acceder a los beneficios en viajes que se realicen desde mediados de mayo hasta mitad de junio, en el que “Bariloche está peleando la punta”, en el ránking de ciudades predilectas por los turistas.

“Para el turismo, sin ninguna duda, es una oportunidad, lo cual no quiere decir que uno no tenga un ojo puesto ahí, que no deje de preocupar, porque en un país como Argentina afecta la inflación, es un problema que tenemos todos los argentinos, que sobretodo castiga a los de más abajo, a los de menos recursos, asi que es una cuestión compleja”, respondió Lammens a la prensa previo a participar de la 232° reunión del Consejo Directivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) que se realiza en Bariloche hoy y mañana.

El ministro de Turismo dijo que en los registros históricos “cuando tuvimos un tipo de cambio alto el turismo funcionó muy bien, el turismo interno y el turismo receptivo”, señaló al poner en relieve la conveniencia para los visitantes extranjeros que en abril equipararon los datos de visitantes del mismo mes en la pre pandemia, en 2019.

También Lammens admitió que se debe prestar atención a lo que ocurre con los precios ya que en el sector turístico tiene una fuerte incidencia los salarios pero también el precio de los alimentos impacta en las tarifas.

Valoró que con el Previaje 3 se realizó un acuerdo de precios con el sector turístico que a su entender “funcionó muy bien” y afirmó que para esta nueva edición del programa beneficios se volvió a replicar, hasta ahora con buenos resultados. “Fiscalizamos más de 1.500 hoteles con buenos resultados, muy pocos establecimientos han incumplido”, afirmó.

Empresarios hoteleros y gastronómicos de Argentina se reúnen en Bariloche. Foto: Gentileza Secretaría de Medios

Indicó que los acuerdos de precios son una “buena herramienta transitoria, pero no es la solución final” y esgrimió que “el abordaje de la inflación, que es un fenómeno multicausal, es mucho más complejo y hay que abordarlo desde una cuestión macro económica y no solamente con acuerdos por sector”.

La gobernadora Arabela Carreras, que también participó de la apertura del encuentro de empresarios hoteleros, que preside Fernando Desbots, opinó del escenario nacional con la subida del dólar blue. “Lo miramos con extrema preocupación, hemos venido con el ministro de Economía (Luis Vaisberg) a trabajar sobre estos temas a Bariloche”, afirmó.

Lammens además valoró que el turismo y especialmente el sector de la hotelería y la gastronomía es “una actividad que tiene buenas noticias para dar en un contexto económico complejo en Argentina, es una actividad que ha recuperado el 100% del empleo en lo que tiene que ver con hotelería, que se ha superado la cantidad de empleo respecto de la pre pandemia en gastronomía”, afirmó rodeado por Desbots, el anfitrión del evento que reúne en Bariloche 180 empresarios del rubro de unas 57 delegaciones del país.