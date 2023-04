Suba del dólar blue: proveedores no responden a los pedidos de los comerciantes de Neuquén

Comerciantes en rubros de indumentaria, empresas, corralones y hasta emprendimientos sufren las consecuencias de la corrida cambiaria y la fluctuación del dólar. La falta de presupuesto ha generado que los proveedores dejen de contestar a los pedidos.

La cotización del dólar mantiene una firme tendencia alcista, hoy está a un paso de los 500 pesos. La incertidumbre deja expectantes a los comerciantes que no reciben presupuesto de los proveedores. Sucede en la mayoría de los rubros como el de electrodomésticos, indumentaria, industrial y más.

El rubro de los materiales de construcción es uno de los que más ha golpeado la corrida cambiaria. «Ahora se incrementó porque directamente los proveedores no te venden«, afirmaron los vendedores de corralones. «Pedimos presupuesto y directamente no lo quieren pasar, están esperando a ver que pasan pero directamente no te dan precios».

Aseguraron que el faltante de los materiales es otro de los problemas. «El faltante que más grande tenemos es el de ladrillo y cerámicos«, contaron. «También hierro falta muchísimo, vamos a esperar a ver que pasa», indicaron.

En lo que es maquinarias y herramientas un comerciante comentó: «siempre te dicen que están sujetos o si queremos que nos congelen los precios que paguemos ya«. Indicaron que antes daban un par de semanas para realizar el pago, «pero ahora es todo anticipado, y la semana pasada ya no me dieron precios», manifestaron desde el rubro.

Lo que es indumentaria también suele tener un gran incremento en los precios de las prendas y los pequeños vendedores que compran sus productos al por mayor afirmaron que hoy en día es muy difícil que pasen presupuesto. «Ayer me fije y los lugares donde solemos comprar informaron que estaban cerrados«, relataron las comerciantes.

«No te quieren pasar los precios o directamente está cerrado y no te venden», manifestaron. Otro de los problemas es que te congelan el precio de la venta solo si se paga al contado y en el momento, «me dicen: si pagas mañana tenes un 15% de incremento, en un día, está muy complicado», expresaron.

El incremento de la electrónica y qué dicen los proveedores

En el rubro de la electrónica los precios se han disparado, y los proveedores han dado su versión. «Subieron entre un 10% y 15% y algunos han dejado de vender», manifestó un proveedor.

«Estamos pausando todo lo que es ventas en cuenta corriente o a 30 días, se esta frenando un poco», dijeron. Comentaron que los productos que más se han dejado de vender son las notebooks y las PC e impresoras han subido un 10% sus precios.

En cuanto a los repuestos mencionaron que solo se están vendiendo por el día, es decir que la oferta es solo diaria. «Lo que aún está llegando no estamos vendiendo, no tenemos los precios», manifestó.

«Se prevé que se endurezca más el cepo y por eso mucha gente está tratando de cuidar la mercadería por el precio», indicó el vendedor.

El proveedor explicó que mucha gente incrementa el precio «por las dudas». «Si algo vale 10 toman un costo de 12, un poco más alto», mencionó, porque no saben a qué costo se va a reponer el stock.

«Al mismo tiempo tenemos la necesidad de vender para pagar nuestros gastos fijos por lo que una vez que cumplimos esa cuota ya se cierra un poco la venta», expuso.