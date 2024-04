Impuesto a las Ganancias: el Gobierno aseguró que todavía no está definido el piso tras la reunión con gobernadores

En su conferencia habitual de este viernes, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, salió a aclarar que aún está definido el piso del impuesto a las Ganancias, el centro de la discusión con los gobernadores de Juntos por el Cambio en el encuentro que mantuvieron ayer con le presidente Javier Milei.

«Cualquier número de piso de Ganancias que he leído en los diferentes portales y medios son inexactos, porque eso no está definido. Por supuesto que se va a definir en breve, pero todos los números que vi yo no condicen con la situación actual del debate. Esas informaciones son inexactas», expresó el vocero en la conferencia de prensa de este viernes.

La posbilidad de que el Congreso de la Nación reponga el impuesto a las Ganancias se ha convertido en el núcleo del debate político en vísperas de la presentación de la nueva Ley Ómnibus.

La iniciativa fue rechazada por los gobernadores patagónicos durante el fin de semana largo, y recogió ayer la negativa de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio, que se verán cara a cara en la jornada de hoy con el ministro del interior Guillermo Francos.

El proyecto incluye un cambio de nombre para el tributo, y abre la puerta a un cobro retroactivo para 2023, mientras que las dudas giran en torno a cuál sería el nuevo Mínimo No Imponible (MNI), los tres elementos que suman a la discusión política y económica.