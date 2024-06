Javier Milei desde República Checa: «los imbéciles dicen que el tipo de cambio está atrasado»

No existe. La sentencia del presidente Javier Milei sobre el atraso cambiario.

El presidente Javier Milei realiza por estas horas su décimo viaje al exterior en solo seis meses de gestión. Durante el último fin de semana y durante su segunda gira europea en los últimos 30 días, el mandatario se reunió con una de las principales líderes opositoras en España, Isabel López Ayuso, fue distinguido con la medalla Hayek en Alemania, y se reunió en la jornada de hoy con el primer ministro checo, Petr Fiala.

Justamente desde su estadía en República Checa, el presidente brindó una entrevista telefónica para Radio Mitre, en la que cargó una vez más contra los analistas críticos que comienzan a señalar ciertas inconsistencias en el programa económico. En este sentido, insistió con la ausencia de atraso cambiario, negó que exista una devaluación inminente, y refirió al salto que registró el dólar paralelo en las últimas dos semanas.

El ministro de economía Luis Caputo había publicado el sábado un extenso tweet en el que no solo negó la devaluación, sino que confirmó que se mantendrá el crowling peg del 2% mensual y anticipó que «continúa el 80/20» para la liquidación de divisas de los exportadores, en referencia a la posibilidad de liquidar el 20% de las divisas que ingresan por exportaciones en el mercado financiero (MEP/CCL).

Entre Economía y el Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre económico de la historia de nuestro país y que habla muy poco con la prensa.

En la misma dirección y de forma enfática, el presidente Milei indicó que «el problema argentino no es monetario, es un problema de competitividad y eso no se arregla devaluando». A ello agregó que «lo único que va a hacer (una devaluación) es distorsionar la señal de precios, hacer caer brutalmente los salarios en dólares, generar pobres e indigentes, y no termina de arreglar el problema».

Al respecto el mandatario volvió a tildar de «imbéciles» a quienes señalan que existe atraso cambiario. Señalo que hay un sistema de equilibrio general que traslada los recursos hacia los sectores en los que hay «exceso de demanda», por ejemplo el de los no transables. «Estos imbéciles a eso le llaman tipo de cambio atrasado y dicen que hay que devaluar, indicó Milei.

Ante tal afirmación, el periodista Eduardo Feinmann indagó: «¿Lo que usted le está diciendo a la sociendad es ‘no voy a devaluar’?». El presidente respondió: «Hay un tipo de cambio libre y uno que nosotros vamos controlando, puede haber fluctuaciones, pero no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema».

«Lo único que va a hacer (una devaluación) es distorsionar la señal de precios, hacer caer brutalmente los salarios en dólares, generar pobres e indigentes, y no termina de arreglar el problema». Presidente Javier Milei desde República Checa

Acto seguido el mandatario se refirió a la suba del tipo de cambio paralelo registrado en las últimas semanas como una consecuencia de la media sanción a la nueva fórmula jubilatoria en la Cámara de Diputados. «El intento desestabilizador, golpista y de romper el equilibrio fiscal por parte de ciertos grupos de la oposición, hizo que el precio de los bonos caiga», sentenció Milei.

«Como usted no compra dólares de manera directa, lo hace de manera indirecta vía bonos. Entonces sí el dólar saltó, pero no por un problema de índole monetaria o por un problema del mercado cambiario, sino que saltó por el accionar de estos diputados irresponsables«, concluyó el presidente.

Desde el primer día del mes de enero hasta el día de la fecha, el tipo de cambio oficial aumentó un 11%. Solo en los primeros cinco meses del año, sin considerar las tres primeras semanas de junio, la inflación oficial según el Indec fue de 71,9%. Tal es el calibre de la diferencia de velocidad a la que avanza el precio del dólar oficial y el promedio de los precios de la economía.

El punto es especialmente sensible en cuanto al comercio exterior, dado que el tipo de cambio oficial es el que se toma en cuenta para la liquidación del 80% de las divisas resultantes de la exportación. Tal es el motivo principal por el cual la liquidación de exportaciones cerealeras entre marzo y mayo de este año, son un 23% menores a las de el mismo lapso de 2023, año en que se verificó la mayor sequía en seis décadas.

En la visión del presidente en cambio, la suba que se verifica en el tipo de cambio paralelo nada tiene que ver con el precio del tipo de cambio oficial, y no solo ello, sino que para Milei «el atraso cambiario no existe», lo cual supone que según el presidente, de no ser por las decisiones de los diputados, el tipo de cambio paralelo debiera también subir a una velocidad menor que la inflación.