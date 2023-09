Jornada Pulso 2023: «Las elecciones y la economía de 2024»

En medio de una coyuntura signada por la inflación, la escasez de reservas, el debate y la incertidumbre política, este lunes 25 de septiembre llega al Casino Magic de la ciudad de Neuquén la edición 2023 de la Jornada PULSO.

El evento organizado por RÍO NEGRO es el foro económico más importante de la Patagonia, y cada año reúne a los máximos referentes de la política y la economía nacional.



La edición de 2022 es recordada por la visita del entonces ministro de economía de la Nación, Martín Guzmán. Sus declaraciones en la Jornada PULSO 2022 significaron el principio del fin de su paso por el actual gobierno.



En un tiro por elevación al kirchnerismo que ponía en jaque su gestión, Guzmán disparó: “Me enfoco en la gestión que me ha encomendado el Presidente de la Nación y no me inmiscuyo en cuestiones relacionadas a las disputas de poder”. Dos meses después estaba fuera del gobierno.



Este año, la grilla estará conformada por un panel de excelencia y relevancia nacional, y la política nacional volverá a ser protagonista.



El bloque dedicado a la política estará a cargo del consultor Gustavo Córdoba, politólogo y fundador de Zuban & Córdoba Asociados. El analista cordobés, fue uno de los pocos que acertó en relación al escenario político en Neuquén previo a las elecciones provinciales de abril pasado, y el único que advirtió sobre un posible triunfo de Javier Milei antes de las PASO de agosto.

Análisis. La incertidumbre del escenario político será abordada por el consultor Gustavo Córdoba.



En el segmento económico disertará en primer lugar Emmanuel Álvarez Ágis. De extensa trayectoria profesional, Álvarez Ágis es Licenciado en Economía formado en la UBA, fue vice ministro de economía de Axel Kicciloff entre 2013 y 2015. Además fue director en Banco Macro y Pampa Energía, y es CEO de PxG Consultora.

Coyuntura y proyecciones. El escenario económico en el análisis de Emmanuel Álvarez Ágis.



Por último y al igual que en la edición 2022, volverá a subir al escenario Carlos Melconian.

El reconocido economista fue el escogido por Patricia Bullrich para conducir el equipo económico de un potencial gobierno de Juntos por el Cambio desde 2024.



Más allá de su histórica presencia en los medios y de su lenguaje urbano, llano, y cercano a la gente de a pie, Melconian trabaja desde hace dos años en un programa de gobierno para el periodo 2027. Lo hace como presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, y junto a un equipo de 70 profesionales.



Ese fue el plan que Bullrich valoró y escogió para establecer el norte de su posible gestión presidencial.

Desde su anuncio como posible ministro de economía, Melconian ha asumido el papel principal como la voz económica de Juntos por el Cambio rumbo a las elecciones generales.

Posible ministro. Tras ser elegido por Bullrich, Carlos Melconian volverá a protagonizar la Jornada Pulso.



Jugando ese rol ha puesto en tela de juicio la idea de dolarizar la economía que propone el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y ha comenzado a desplegar los lineamientos generales de lo que podría ser su programa de gestión. “Al final, lo que le da fortaleza a la moneda es que uno tenga una política económica que haga una moneda fuerte”, expresó esta semana durante una entrevista con TN.



