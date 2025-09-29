La Mesa de Enlace se reunió con representantes del Gobierno y pidió retenciones cero definitivas

Los titulares de las entidades del agro saliendo de la reunión con representantes del Gobierno. (Foto: Enrique García Medina)

La Mesa de Enlace se reunió con representantes del Gobierno nacional este lunes en un encuentro que estaba programado de antemano pero que tuvo un tema inevitable, la efímera suspensión de las retenciones a los granos.



Desde el sector rural se insistió en la necesidad de establecer un régimen de retenciones cero definitivo y no apenas transitorio.



Los dirigentes de la mesa de enlace mantuvieron dos reuniones: una con Juan Pazo, titular de ARCA, Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva, que tocaron la repentina finalización de las retenciones cero.



Por parte de la Mesa de Enlace estuviereon Carlos Castagnani, (CRA); Nicolás Pino (SRA); Andrea Sarnari (FAA) y Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO.



La otra fue un encuentro más ampliado para avanzar en la reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tras el rechazo del DNU en el Congreso, indicó Clarín.



“Tuvimos una reunión con funcionarios de la Secretaría de Agricultura donde abordamos el tema de las retenciones, se reiteró el pedido que habíamos hecho nosotros (FAA), referidas a las medidas que se tomen y que la rebaja o quita de las retenciones sean permanentes, porque lo transitorio genera más distorsión en los mercados y , no an seguridad al productor al momento de tener que planificar su producción”, señaló Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria Argentina.

En cuanto a la respuesta por parte de los funcionarios, Sarnari indicó que fue que “los exportadores tiene que salir a comprar porque no tienen todos los granos y esperan que el mercado refleje esos precios. A ello nosotros respondimos que no podemos dejar liberado todo al mercado, porque necesitamos políticas que hagan previsibles la actividad” .



De acuerdo a la dirigente rural que fue reelegida el viernes pasado un año más la frente de la gremial que representa a los pequeños y medianos productores, los funcionarios les informaron que los exportadores no tienen todo los granos en su poder y que tienen que salir a comprarlo, por lo que es espera que se refleje eso en el precio de de los granos.