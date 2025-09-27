Retenciones 0% y baja del dólar: cómo impactó en los precios de los alimentos

La eliminación temporal de las retenciones a granos, carnes y sus derivados no repercutió en los precios al consumidor. Así, no se cumplió la tendencia alcista que muchos analistas y actores del mercado anticipaban. Contrario a lo que suele suceder cuando se elimina un impuesto a la exportación, el efecto en el mercado local fue casi nulo. La clave de esta excepción, según los expertos, se encuentra en la dinámica del dólar.

En el caso de productos sensibles como el trigo, cuya incidencia en el precio de la harina es directa, la esperada suba de valor fue compensada por la caída del tipo de cambio. El director ejecutivo de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, explicó a Infobae que a pesar de que el sector imaginaba un costo más alto para el trigo, «la diferencia del tipo de cambio hizo que la medida no se sintiera en el precio pizarra».

Este fenómeno se replica en otros productos clave como el maíz y la soja. El analista de granos Gustavo López coincidió en que la incidencia en los precios es mínima, ya que los valores en pesos se mantuvieron o incluso cayeron, neutralizados por la baja del dólar. La tonelada de maíz, por ejemplo, cotiza en pesos a un valor similar al que tenía antes de la medida.

Cómo repercutió la quita de retenciones en el precio de la carne

Mientras que el efecto en los granos fue neutralizado por el tipo de cambio, la situación en el sector de la carne es diferente y más compleja.

El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio Cárnico (Ciccra), Miguel Schiariti, se mostró más cauto, aunque no descartó un eventual aumento estacional de los precios en noviembre o diciembre, impulsado por una posible falta de oferta.

Sin embargo, las cámaras frigoríficas exportadoras advirtieron sobre las dificultades para aprovechar al máximo la medida.

Según fuentes del consorcio ABC, el sector no tiene la misma capacidad financiera ni acceso al crédito que las cerealeras para liquidar el 90% de las divisas en solo 72 horas. Esto limita las operaciones y el beneficio que podría obtener el eslabón exportador.

El sector avícola enfrenta complicaciones similares. Desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), se indicó que liquidar un alto porcentaje de las operaciones en tan corto tiempo no es su formato habitual de exportación.

Aunque intentarán aprovechar la oportunidad, el beneficio será mínimo y el objetivo principal seguirá siendo mantener los mercados de exportación.

El economista de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, resumió la situación al señalar que si bien la eliminación de retenciones «presiona un poco los precios internos», la caída del tipo de cambio puede neutralizar completamente ese efecto.

El especialista subrayó que el impacto final en el consumidor dependerá de cómo se estabilice el dólar en las próximas semanas y si la presión de los precios internos de los commodities persiste.