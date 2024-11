La relación entre el súper Bitcoin y las expectativas tras el triunfo de Trump

El criptoactivo más conocido no para de romper récords y coquetea con la barrera simbólica de los u$s 100.000. En efecto, la cotización de Bitcoin superó los u$s 98.000 este miércoles, y acumula un alza de más de u$s 29.000 en apenas dos semanas. Las expectativas de posibles cambios en la regulación de las monedas virtuales, parecen ser el motor que impulsa el precio.

Sin lugar a dudas, las elecciones realizadas en los Estados Unidos el pasado 5 de noviembre, donde Donald Trump cristalizó su regreso al poder. En medio de la campaña, Trump había denunciado que la administración Biden ejercía una «persecución» a las criptomonedas.

El presidente electo de la primera potencia global había anunciado además que hará de los Estados Unidos “la capital mundial del bitcoin y las criptomonedas”. La confirmación del triunfo republicano, encendió las expectativas de los traders ante lo que podría suceder en lo inmediato en cuanto a la regulación de los criptoactivos.

Desde el día de las elecciones en las que Trump resultó triunfador, la cotización de Bitcoin creció un 42,45%. El precio alcanzó su máximo histórico el miércoles, cuando registró u$s 98.110, para luego retroceder al terreno de lo u$s 97.300 en el que se mueve en la mañana del jueves.

La cercanía de Donald Trump con el magnate tecnológico Elon Musk, y la confirmación de su ingreso a la estructura formal del nuevo gobierno como el encargado de la flexibilización del Estado, es otro elemento que sustenta el posible apego de Trump a una legislación más amigable para con el «mundo cripto».

Conocido es el rol activo que el creador de Tesla y SpaceX tiene en el mercado de los criptoactivos, y su capacidad de generar cambio en la tendencias de las cotizaciones. En 2018 alcanzó un tweet de Musk para que la cotización de Tesla se dispare, y algo similar sucedió con Dodecoin en 2021, una criptomoneda hasta ese momento desconocida que elevó su cotización tras un comentario «al pasar» del magnate.

Cripto amigable. La presencia de Elon Musk en la administración Trump, alimenta las expectativas.

Todo eso es lo que expresa la dinámica en el precio de la criptomoneda más famosa durante los últimos quince días. Desde el día de las elecciones en las que Trump resultó triunfador, la cotización de Bitcoin creció un 42,45%. La tendencia se retroalimenta a sí misma como una profecía «auto cumplida»: mientras más evidente es el salto en la cotización, más crece la demanda, y se fortalece por lo tanto la tendencia a la suba en el precio.

La cotización del Bitcoin alcanzó su máximo histórico el miércoles, cuando registró u$s 98.110, para luego retroceder al terreno de lo u$s 97.300 en el que se mueve en la mañana del jueves. Vale recordar que a diferencia de los activos financieros tradicionales, la cotización de los criptoactivos se mantiene «activa» durante las 24 horas del día.

Si la mirada se eleva al año completo, resulta que la cotización de Bitcoin acumula una suba del 171% en los últimos doce meses, y del 80% desde el mínimo de u$s 53.857 registrado a principios de septiembre. Se trata de un año particular para la criptomoneda más célebre, dado que a fines de abril tuvo lugar el «halving», evento que tiene lugar aproximadamente cada 4 años y hace que la emisión de Bitcoin se reduzca a la mitad.

Todas las miradas en el mercado están colocadas en la posibilidad de que la cotización perfore por primera vez en la historia la barrera simbólica de los u$s 100.000. La llegada al Congreso de los Estados Unidos de varios representantes «pro cripto», es otro de los datos que alimenta la expectativa de un «verano cripto-financiero» en la primera economía mundial.

Los analistas especializados en criptoactivos estiman que se trata de un escenario sumamente posible ante la «fiebre» post elecciones en Estados Unidos, aunque advierten del posible estado de «sobrecompra» que pudiera generar un reacomodo «a la baja» cuando se moderen las expectativas.