La sidra de Río Negro apuesta a crecer e innovar, pese a la baja del consumo

La industria de la sidra en Río Negro, principal provincia productora del país, atraviesa por un momento de gran auge, caracterizado por la búsqueda de innovación y buenos rendimientos en el mercado. Sin embargo, continúa en pelea por la estacionalidad del consumo y la baja drástica de ventas durante este año.

La empresa Sidra del Valle, creada en 1957 por Virginio Luis Saccani, es una de las tres sidrerías más grandes del país. Uno de sus propietarios, Marcelo Saccani, comentó a Diario RÍO NEGRO cuál es el panorama actual de las ventas y qué estrategias de innovación llevan adelante.

Según confesó, este año es particular dado que la crisis generalizada del país ocasionó una baja del 30% de la compra de sidra por parte de las cadenas de supermercados e hipermercados. “Cayó nuestra venta, pero no es culpa del consumidor. Las cadenas vienen con una tendencia de todo el año en no arriesgar demasiado, por miedo a quedarse con stock. Nosotros producimos para asegurar la misma cantidad de reserva de todos los años”, comentó Saccani.

Del Valle hoy cuenta con dos importantes bodegas en Roca y en Huergo, con capacidad para almacenar 6 y 11 millones de litros de caldo respectivamente. Además, posee —en Buenos Aires— la embotelladora más grande del país, con capacidad para generar cinco millones de cajas anuales.

Pese al contexto actual, la empresa decidió aprovechar las tendencias globales de la última década y apostar por la innovación, tal como lo hizo con su línea de calidad premium. ”Desde hace 10 años, cuando empezó el auge de la sidra a nivel mundial, decidimos generar una marca en honor a mi padre: 1930. Tiene rendimientos muy buenos y desde hace cuatro años es distribuida por Quilmes”, agregó.

Dato 30% cayó la venta de sidra en 2024 debido a la situación macroeconómica.

Por otra parte, incorporó una línea de producción en latas, una propuesta que apuntó a acercar la bebida por fuera de las fechas habituales de fin de año. “Las latas salieron hace dos años y fuimos la primera sidrera en incursionar con ellas con el fin de desestacionalizar el producto. Buscamos que la sidra deje de ser un producto económico para las fiestas para pasar a un consumo diario con una calidad genuina”, agregó. El empresario confesó que se logró el propósito de acercar la sidra a todas las clases sociales, pero resta equipar los niveles de consumo a lo largo del año.

Desde Del Valle destacaron la importancia del rol de algunos pequeños y medianos productores en la difusión del producto y su revalorización por fuera de las fechas festivas. “Bienvenidos sean. Son de bajo volumen, pero son importantísimas porque hacen que el producto se conozca, se consuma diariamente y se logre la desestacionalización”, aseveró Saccani.

Una de las marcas que contribuye en ese cometido es Alto Vuelo, de la bodega San Sebastián. La firma, con asiento en Cervantes, es la encargada de producir uno de los espumantes de manzana más caros del país, a razón de 22 mil pesos por botella.

“Es verdad que hay un pico más de ventas por las fiestas, pero hemos logrado con nuestro producto estar en todo el año. ¿Por qué? Porque es algo totalmente distinto al concepto de sidra que se conoce”, comentó a este medio Ricardo Tello, enólogo de la bodega San Sebastián. El ingeniero lleva adelante el emprendimiento junto a su pareja Luciana Persiani.

Alto Vuelo es un espumante realizado con manzanas orgánicas con calidad de exportación, una característica que lo distingue en el mercado. Además, carece de azúcares agregados o conservantes.

“Siempre se habla de que el vino nace en el viñedo. Nosotros aplicamos ese sello de identidad en Alto Vuelo. No hacemos volumen sino calidad”, agregó Tello. La empresa produce en promedio 8 mil a 10 mil botellas por año.

Dato 22.000 pesos cuesta en promedio una botella de Alto Vuelo.

El proceso de elaboración es mucho más lento que lo habitual, dado que cuenta con una doble fermentación y con hasta un año de estacionamiento. El resultado es un producto totalmente natural, con una graduación alcohólica del 8% y dirigido a un público gourmet.

“La gente nos dice que es un producto distinto a una sidra convencional y también distinto a un espumante de vino, porque estamos en el medio”, concluyó.

Un experto del cooperativismo en Cipolletti

La Cooperativa Sidrera La Delicia es una institución emblemática de Cipolletti, y la encargada de comercializar la marca Flor de Manzano y las latas 151. Uno de sus miembros, que recientemente decidió alejarse, brindó su opinión respecto a la situación actual de la sidra.

“El consumo de sidra se incrementa cada vez más. En muchos lugares compran sidra tirada y hay mucho mercado que lo demanda, como Chile o Uruguay”, comentó el productor Eduardo Artero.

Según especificó, hoy el mercado brinda oportunidades especiales y hay países donde el consumo es equiparable al de la cerveza o el vino. En ese sentido, se refirió a la capacidad de competencia en el mercado por parte de una cooperativa, como lo es La Delicia.

“Competís lo mismo o mejor que las grandes empresas, pero solo si hay una verdadera mentalidad de cooperativismo de los socios. Acá no le busques el negocio, sino la idea de aportar y esperar a ver un resultado”, aseveró.

Sidra: un sello 100% rionegrino

El gobierno de Río Negro, a través del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, continúa con las diligencias para introducir cambios en el código de elaboración de la sidra. Uno de los pedidos centrales es la incorporación de la identificación geográfica: “envasado en el Alto Valle de Río Negro”.

“Venimos trabajando hace muchos años en el cambio de código de elaboración. En el mundo se va aggiornando año a año con los cambios en los hábitos de consumo, pero en nuestro país hace más de 30 años es el mismo. La sidra quedó atrapada en una elaboración pura y exclusivamente tradicional. Ahí nosotros podríamos tener una oportunidad a partir de esa adecuación”, precisó el ministro Carlos Banacloy, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El objetivo es promover un producto “100% de manzana” y carente de azúcares agregados. La idea es poder acercar una propuesta natural y acorde a las nuevas exigencias de los consumidores.

“Nosotros como Estado tenemos este rol de mirar que ese código se empiece a comunicar de una manera más clara, para que ese consumidor tenga la información necesaria para saber de qué se trata. El crecimiento en los hábitos de consumo a nivel mundial da una oportunidad que hoy la sidra no aprovecha, pero que está en marcha a hacerlo”, agregó.

Actualmente Río Negro es la primera productora de sidra de la Argentina con unas 20 empresas radicadas, entre grandes productores y pequeños elaboradores. Estos últimos, según la perspectiva del funcionario, son quienes aportan un importante grado de innovación y distinción.

Banacloy destacó, además, que la producción rionegrina debe contar con una oferta atractiva y diversa, capaz de promover una bebida consumible a lo largo de todo el año: “Tiene que haber una diversidad de oferta para que la sidra ocupe un espacio más grande en la góndola. No hay que quedarnos con esa sidra dulce y que pasado el 2 de enero ya no tiene momento de consumo”.

Dato +20 productores de sidra están radicados en Río Negro.

Festival de la Sidra, un evento destacado en la agenda productiva

El festival de la Sidra de Roca, cuyo lanzamiento fue en 2021, significó un importante hito en la revalorización del producto. En la última edición, celebrada en noviembre, estuvieron presentes unas 16 sidreras de la región.

“Gracias a María Emilia Soria, que empezó sola a hacer esta fiesta de la sidra, le dio una mano muy grande al sector. La felicito, y lo haré cada vez que la vea, porque con todo el esfuerzo que pudo seguir contribuyendo con su aporte a visibilizar la bebida”, expresó el empresario Marcelo Saccani, de Sidra del Valle, al respecto.

En contrapartida, desde Alto Vuelo mostraron una postura un tanto crítica y apuntaron contra algunos productores. Aseguraron que muchas de las empresas que participan del evento cuentan con fraccionadoras fuera de Río Negro, lo que le quitaría identidad a la bebida —según su perspectiva—.

“Somos muy poquitos los que estamos 100% acá. En el festival de la Sidra se ve que la mayoría son de afuera de la provincia. Tienen una sede regional, pero cuentan con una fraccionadora en Buenos Aires. Es muy difícil cambiar la lógica en este negocio”, detalló el enólogo Ricardo Tello.