Lo que viene y lo que ya pesa en Río Negro

Dos órbitas coexisten en el gobierno provincial. Una anclada en los auspiciosos sectores hidrocarburíferos y mineros, con sus proyectos energéticos. La otra, ceñida a la defectuosa gestión de los servicios públicos.

Aún con su necesaria graduación, la expectativa es válida con el plan exportador de petróleo por Punta Colorada (Vaca Muerta Sur) y del GNL por el buque de licuefacción al sur de SAO. Patagonia Gold ya arma su campamento al sur de Jacobacci y se prepara para la explotación de oro de Calcatreu mientras otro grupo privado, de origen argentino-canadiense (Grupo América-Blue Sky Uranium), anunció el proyecto Amarillo Grande (al norte de Valcheta) para extraer uranio y vanadio.

Ingresos petroleros antes de fin de año

Sus resultados no serán inmediatos. No estarán en 2025. Por eso, no hay previsiones de ingresos por canon de la actividad, según informó Minería a la Legislatura.



Antes del final del 2024 sí llegarán fondos de la primera prórroga petrolera. Vista-Aconcagua pagará esta semana 11 millones de dólares (la mitad de lo acordado), y figuran otras dos renegociaciones avanzadas, que deben resolverse por si o por no en lo que queda del año. El proceso viene más lento y no sale tan provechoso como se preveía.



Igualmente, el plano energético es el que garantiza buenas noticias al gobierno rionegrino, que no sobran. Frustraciones que ya no son solo atribuibles al abandono nacional.



La reprobación por la atención sanitaria llega al 74%. Es la peor opinión, pero la valoración de la gestión provincial tampoco es buena. No llega al 40%.



Son datos malos resguardados, que se atenúan por la aprobación para Weretilneck, que asciende al 59%. Ese ranking de imagen -también del consultor Derek Hampton (Move Group)– sigue con María Soria (42%), Aníbal Tortoriello (32%), Pedro Pesatti (26%), Martín Doñate (13%) y Lorena Villaverde (9%), cada uno arrastrando además su nivel de desconocimiento y de rechazo. Estos guarismos quedan para otra evaluación más política y electoral.

«Estamos achanchados», dijo el vice

En esa misma reunión de Gabinete, Pesatti exteriorizó su inquietud. “Estamos achanchados”, describió y rebatió una sucesión de evaluaciones negacionistas previas de los ministros. El vice se quejó de un oficialismo reposado en la estabilidad y la comodidad del Poder. Advirtió que nada es perpetuo. Fue un análisis amplio, pero los partícipes descodificaron bien que era un reclamo directo a ellos.



¿Pesatti habló por Weretilneck? No parece, más allá de que él coincida en parte con lo expuesto por su vice. Por eso, se introduce, poco a poco, en intentos de correcciones. No serán inmediatas porque quedan por cerrar instancias claves.

Nada indica que esta semana existan paritarias y, salvo un bono que aparezca, en diciembre tampoco habrá variación salarial, con lo cual, Economía habrá controlado el repunte de esa partida, que se desbordó en el tercer trimestre por subas aplicadas mal estimadas. Estas culpas recaen en la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.



Por este año, la Provincia clausura el debate salarial, sin mayores resistencias sindicales. Si abre, en cambio, otra porfía arriesgada, a partir de cambios impositivos para el 2025, que se traen alzas importantes en Inmobiliario y en Ingresos Brutos.



Una fuerte confianza oficial existe con esas reformas. Se prevé una mejora del 30% en los envíos tributarios de Nación cuando para sus impuestos calcula un crecimiento del 48%, empujado por las alteraciones, que la Legislatura tratará el martes.



Sin vida aún, el nuevo cuadro tributario ya genera ruido.