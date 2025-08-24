Los pesos, siempre en el foco de la tormenta pre electoral

Arrancan los 60 días previos a una elección en la que el gobierno necesita -de cara al 2026- una mayoría que acompañe las reformas fiscal, laboral y previsional. Se lo prometieron a su electorado, pero además, se lo prometieron al Fondo.



Pasan los colores políticos pero la premisa siempre es que lo que necesita un gobierno es generar confianza en su estrategia monetaria y mostrar, hacia afuera, credibilidad. El mercado internacional mira receloso el contexto político y aún no quiere “pagar por ver” qué tan sostenible es el proyecto de gobierno, y está más atento a las elección bonaerense del 7 de septiembre que a las general.



Sonó bastante extraño entonces en muchas mesas de dinero, la decisión de desarmar LEFIs antes de comenzar con un proceso electoral tan complejo.

Desarmar esa bola de pesos podría haber disparado el tipo de cambio de una manera peligrosa. Si bien sucedió en un principio, luego se acorsetó mediante la suba de tasas e implementación de nuevos encajes bancarios. ¿La intención? No generar algún sobresalto en el IPC.



La inflación es el eje de la cuestión. Que no se escape la devaluación y que eso se pegue en precios. Va más allá de una política de Estado que piensa en el ciudadano de a pie. Se trata de demostrar credibilidad en que el modelo es sostenible en el tiempo de cara al mercado internacional.

Los que saben recomiendan no cambiar a mitad del río, y ante el escenario volátil, sostener ante todo el perfil propio de inversión.



Se necesitan inversiones contundentes y evidencia de interesados por anclar capital del exterior a la Argentina. Genuinos capitales que no vengan sólo en búsqueda de Lecaps, Boncaps y duales, sino capitales que comiencen a llevar equity (acciones) y vean al país como depositario de largo plazo de negocios.



En una semana con tasas que se presentaban apetecibles tanto en cauciones al 140% en un día o con Lecaps cortas rindiendo arriba del 62%, los inversores minoristas se volvieron locos.

Incluso algunos audaces que poco comprenden la estrategia de largo plazo, pidieron desarmar portafolios ya constituidos con renta fija en dólares (ON´s) o venderse en acciones argentinas para hacerse de pesos para correr en el tramo corto de la curva.



En diálogo con el consultor Salvador Di Stefano sobre la manera de actuar de algunos inversores, el especialista comentó: “Les diría que desarmar cartera nunca es bueno en una baja. Realinear la cartera es probable”. Su recomendación es la misma que hace unos meses:

“No vendería acciones para armar una cartera de pesos. Sí buscaría equilibrio entre una posición en ON y cartera en pesos, ya que las ON tienen una tasa baja y el dólar no tiene grandes chances de subir con el techo de la banda tan cerca”. Salvador amplía y cierra: “Si queres más adrenalina, mira la Formula UNO, pero cuidado con desarticular la estructura de cartera que va con tu perfil de inversor”.



A otros inversores bancarios les pareció una alternativa atractiva hacer plazo fijo vendiendo previamente dólares. Es la gran trampa de quien escucha pero no entiende: pensar que eso que hacen (vender dólares y hacer tasa para luego recomprar los dólares) es hacer “carry trade”.



A principios de este mes, en un gran informe de Bull Market, el Jefe de Research y economista Mauro Mazza explicó esta trampa de manera simple. El Carry trade tiene tres patas: primero la venta de los dólares, luego la compra de la Lecap y por último la cobertura de dólar futuro. Al inversor por lo general se le olvida la importancia de este último instrumento.

“El carry en estos niveles, es una es una estrategia que se la vamos a dejar a Goldman Sachs”, indica Mazza. “Para el inversor minorista implica incluso incurrir en sostener garantías para operar futuros en Rofex, que a estas tasas de caución al 45% son complejas”, agrega.



En dialogo con Mazza, conversamos sobre el ruido en el Mercado en torno a la salud de las Lecaps y una posible reestructuración y despejó todas las dudas: “Tienen para cubrir dos licitaciones más sin problema. El peor escenario hoy sería de una renovación de un 40% o 45%. En ese escenario hasta fin de año con la plata que tenés de depósitos del Banco Central cubrís todo. Por lo tanto si se les llega a complicar mucho, sabemos que tienen vías externas de dólares para vender y hacerse de pesos. Esto no es 2018 donde teníamos un problema de solvencia grave” señala Mazza.



Como recomendación para pesos de corto y mediano plazo, la indicación sigue estando en línea con lo que venimos planteando desde hace semanas: Tasa con bonos dólar linked son atractivos. Hablamos del D16E6 (con vencimiento enero) que a $1.270 nos dan cobertura devaluatoria más 10 puntos. Como alternativa aún más tentadora, el TZXM6 con vencimiento marzo que en $158.5 nos entrega cobertura de inflación (CER) más 27% de tasa real positiva.

Para perfiles moderados que comprendan que esto es para dinero en pesos “nuevos” (que están por fuera de lo que ya tienen en cartera) una alternativa sería llevar la Lecap con vencimiento posterior a las elecciones, la S31O5 que a $121.40 nos otorga tasa fija del 50% TNA.



Y por último los más osados del condado pueden desarmar Obligaciones Negociables en dólares a $1310 para colocarse de cortísimo plazo en esas Lecaps octubre suponiendo que, tras un buen resultado electoral, el dólar se mantendrá en esos niveles logrando recomprar los primeros días de noviembre.



Ante una apuesta electoral vía acciones, el Merval en sus mejores ADR´s (YPFD, PAMPA, GALICIA) va a ser seguramente el receptor de todo el flujo de capitales extranjeros.

Argentina siempre es eso que sucede entre los 24 meses que no nos acercamos a las urnas. Como decimos habitualmente: Siempre diversifiquen y traten de elegir instrumentos acordes a su perfil.