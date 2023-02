Massa se reunió con Georgieva, quién destaca «progreso» en cuarta revisión del programa con el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo hoy una reunión en la cumbre de ministros de finanzas del G20 con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó el “buen progreso” respecto del desarrollo de la cuarta revisión prevista en el programa con el país.

“Muy buena discusión con @SergioMassa en los márgenes del #G20India respecto de los nuevos desafíos que enfrentan los mercados emergentes y Argentina. Un progreso se está haciendo en la cuarta revisión del programa de Argentina y esperamos comunicar su conclusión pronto”, comunicó Georgieva en un mensaje en su cuenta de Twitter tras reunirse con Massa en la cumbre de ministros de finanzas del G20 que se desarrolla en la sureña ciudad india de Bengaluru.

Very good discussion with @SergioMassa on the sidelines of the #G20India about the new challenges facing EMs and Argentina. Good progress is being made on the fourth review of 🇦🇷 program and we hope to communicate its conclusion soon. pic.twitter.com/rJoKToKY1i