Mercado Libre denunció a Temu por publicidad engañosa y descuentos “imposibles” del 940 % en Argentina

La competencia por el mercado del comercio electrónico en Argentina escaló a un nuevo nivel de tensión legal. Mercado Libre presentó una denuncia formal contra la plataforma de origen chino Temu ante la Secretaría de Comercio, acusándola de desplegar estrategias de publicidad engañosa para captar usuarios en el país.

Guerra en el e-commerce: investigan a Temu por promociones falsas

La presentación realizada en agosto de 2025 advierte sobre mensajes falsos dirigidos a los consumidores respecto a promociones, precios de productos y supuestas ofertas imperdibles.

Tras analizar la presentación, la Secretaría de Comercio hizo lugar a la denuncia y abrió una investigación oficial contra la aplicación asiática. El organismo dispuso una medida cautelar ordenando a Temu la suspensión inmediata de estas prácticas comerciales, aunque desde el sector advierten que la empresa continúa operando con las mismas modalidades.

El eje del conflicto radica en la agresividad de las campañas de marketing de la app recién llegada, que incluyen promesas matemáticas insólitas. Entre las pruebas aportadas, se destacan anuncios dentro de la plataforma que ofrecen descuentos del “-940 %” en prendas de vestir, una cifra que implicaría que la empresa pague al usuario nueve veces el valor del producto por llevárselo. Fuentes del sector detallaron las mecánicas denunciadas que confunden al consumidor argentino:

Envíos gratis falsos: Al momento de descargar la aplicación, Temu comunica con carteles destacados: “Envíos gratis en todos tus pedidos”. Sin embargo, la denuncia sostiene que esto es “absolutamente falso” y que los costos aparecen en instancias posteriores o bajo condiciones no aclaradas.

Cupones condicionados: La app promete al usuario un cupón de regalo por sumas exorbitantes, como $200.000 o $300.000. No obstante, tras navegar varias pantallas, el consumidor descubre la letra chica: para acceder al beneficio, es obligatorio concretar la compra de al menos 3 artículos en el momento.

Desde el entorno de la empresa fundada por Marcos Galperin remarcan que Mercado Libre opera en uno de los sectores más dinámicos de la economía, compitiendo con plataformas globales y cadenas físicas, pero exigen que la competencia se rija bajo las normas de lealtad comercial vigentes.

